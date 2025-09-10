Hierve Saprissa: David Guzmán niega la crisis tras perder en Puntarenas con un mensaje que desata la furia morada

Deportivo Saprissa no logra salir del grave bache futbolístico en el que está metido hace más de un año. Este miércoles, le tocó visitar a Puntarenas FC por la séptima jornada del Torneo Apertura 2025 y se marchó herido de Estadio “Lito” Pérez, cargando con una dura derrota por 3-1.

Se trata del segundo tropiezo al hilo en el plano local de un equipo apático, que venía de perder el clásico nacional contra Liga Deportiva Alajuelense en La Cueva más de cuatro años después y consumar otro fracaso internacional en la Copa Centroamericana. Ahora, cayó al quinto lugar en la tabla, con 10 puntos.

El único gol de la “S” lo anotó David Guzmán, de tiro libre, al minuto 81. Una tan inocua como tardía reacción, que llegó después de sufrir los tantos de Wilber Rentería (20′), de penal, y Krisler Villalobos (74′), con un misil de media distancia. No hubo lugar para la ilusión: casi al instante, Alexis Cundumí (86′) selló el trámite en un contragolpe.

Con una sensación agridulce por haber vuelto a pisar un terreno de juego luego de cuarenta y seis días, el mediocampista de 35 años fue uno de los referentes que dio la cara tras el pitazo final. Aunque de forma poco atinada para el criterio de buena parte del saprissismo.

¿Qué dijo David Guzmán tras la derrota de Saprissa contra Puntarenas?

Guzmán trató de quitarle peso a la crisis deportiva de Saprissa, que creció aún más con la caída en Puntarenas. “Todo equipo grande pasa por esta situación. Son momentos. Cómo vamos a hablar de crisis si venimos, obviamente es pasado, un año atrás de ganar cuatro títulos. En ese momento no éramos el mejor equipo y ahora no somos el equipo más malo”, le dijo a Tigo Sports.

“Nosotros tenemos que seguir trabajando. Que estamos pasando por un mal momento, sí. Que todavía queda campeonato, también. Vamos a cerrar la primera ronda. Tenemos que levantarnos la cara en la segunda y darle para adelante”, sentenció el volante, que jugó sus primeros 45 minutos bajo el mando de Vladimir Quesada en esta nueva etapa.

El próximo partido de Saprissa será este domingo 14 de septiembre, cuando se enfrente al recién ascendido Guadalupe FC por la octava fecha. La bola comenzará a rodar a las 11:00 a.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.