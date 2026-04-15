Hernán Medford patea el tablero: la alineación de Saprissa sin figuras de peso para medirse a Sporting en la final del Torneo de Copa

Este miércoles, Deportivo Saprissa tendrá la obligación de conquistar su primer título en casi dos años: el de la última edición del Torneo de Copa. Aunque no la tendrá fácil, pues en la gran final lo espera un Sporting FC sediento de sumar su primera estrella en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Teniendo en cuenta lo cerca que está el Clásico Nacional con Liga Deportiva Alajuelense, uno de los interrogantes que se hacía el saprissismo era si el estratega Hernán Medford iba a alinear a los titulares en suelo liberiano, sopesando también el riesgo que representa caer ante los helénicos.

La respuesta es no, habrá varias de peso. Y el primer indicio de que esto iba a ser así lo dio el propio Medford en la última conferencia de prensa, donde sin querer terminó confirmando la ausencia de Abraham Madriz en la portería.

Finalmente, durante la última emisión del programa Seguimos, el periodista Kevin Jiménez confirmó cuáles futbolistas se quedaron afuera de la convocatoria: “Descansarán Jefferson Brenes, Bancy Hernández, Ricardo Blanco, Jorkaeff Azofeifa, David Guzmán, Pablo Arboine y Madriz. Mariano Torres no iba a viajar, pero al final de cuentas sí se montó en el bus”.

ver también Drástica medida: la decisión de Hernán Medford con Jefferson Brenes y Bancy Hernández para la final con Sporting

La alineación de Saprissa vs. Sporting para la final del Torneo de Copa

Este es el once que Hernán Medford podría parar ante la escuadra de Andrés Carevic (atravesado por la regla Sub-21):

Isaac Alfaro; Gerald Taylor, Fidel Escobar, Thiago Cordero, Julián González; Alberth Barahona, Kenneth González, Mariano Torres o Mathías Elizondo; Gerson Torres, Rachid Chirino, y Orlando Sinclair.

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Un detalle importante a cuidar para los morados es el tema de las expulsiones. Por decisión de la Unafut, argumentando que esta es la última decisión del Torneo de Copa y no podrán purgarlas en la próxima edición, si un jugador de Saprissa sale expulsado ante Sporting se perderá el Clásico Nacional.

Datos clave

Hernán Medford dejará fuera a siete figuras clave, incluyendo a David Guzmán y Jefferson Brenes, en la final contra Sporting FC.

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Saprissa saltaría a la final con una mezcla de jóvenes y referentes; uno de ellos es Mariano Torres, quien finalmente sí viajó a Liberia.

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Los morados deberán jugar con cautela, ya que cualquier expulsión en esta final se pagará con la suspensión para el Clásico con Alajuelense.