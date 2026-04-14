Penales o tiempo extra: así se definirá Sporting vs. Saprissa en caso de empate en la final del Torneo de Copa

El Torneo de Copa ya entra en su momento más importante con una final entre Saprissa y Sporting FC, dos equipos que llegan con el objetivo claro de quedarse con el trofeo.

Dicho duelo promete intensidad, ya que ambos lograron superar sus respectivas series y ahora buscarán cerrar el torneo con el título.

Saprissa llegó a la final tras superar a Municipal Liberia en semifinales. En el partido de ida igualaron 1-1, pero en la vuelta el conjunto morado marcó la diferencia con una contundente victoria 5-1, para un global de 6-2 que le permitió avanzar con autoridad al duelo por el título.

Sporting FC alcanzó la final tras una serie muy pareja ante Puntarenas FC. Ambos equipos empataron 1-1 en los dos partidos, por lo que la clasificación tuvo que definirse desde el punto de penal. En esa instancia, el conjunto albinegro fue más efectivo y terminó imponiéndose 4-1 para asegurar su lugar en la final del Torneo de Copa.

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¿Qué pasa si Sporting y Saprissa empatan en la final de Copa?

Si el partido termina igualado en el tiempo reglamentario, el campeón no se definirá en una prórroga.

Al ser una final a juego único, Sporting FC y Saprissa irían de inmediato a la tanda de penales para decidir al ganador del Torneo de Copa 2025-2026.

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¿A qué hora y dónde se jugará la final de Copa entre Saprissa y Sporting?

El partido por el título del Torneo de Copa 2025-2026 se llevará a cabo este miércoles 15 de abril, a partir de las 7:00 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano, ubicado en Liberia.

Datos claves

La final del Torneo de Copa 2025-2026 se jugará el miércoles 15 de abril a las 7:00 p. m. en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia. Si hay empate en los 90 minutos, no habrá tiempos extra , ya que el formato es a partido único.

, ya que el formato es a partido único. El campeón se definirá directamente en penales entre Sporting FC y Saprissa.