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Penales o tiempo extra: así se definirá Sporting vs. Saprissa en caso de empate en la final del Torneo de Copa

Conozca qué ocurre si Sporting FC y Saprissa empatan en la final del Torneo de Copa y si el campeón se define en penales o en tiempo extra.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Conozca qué ocurre si Sporting FC y Saprissa empatan en la final del Torneo de Copa
© Saprissa - SportingConozca qué ocurre si Sporting FC y Saprissa empatan en la final del Torneo de Copa

El Torneo de Copa ya entra en su momento más importante con una final entre Saprissa y Sporting FC, dos equipos que llegan con el objetivo claro de quedarse con el trofeo.

Dicho duelo promete intensidad, ya que ambos lograron superar sus respectivas series y ahora buscarán cerrar el torneo con el título.

Saprissa llegó a la final tras superar a Municipal Liberia en semifinales. En el partido de ida igualaron 1-1, pero en la vuelta el conjunto morado marcó la diferencia con una contundente victoria 5-1, para un global de 6-2 que le permitió avanzar con autoridad al duelo por el título.

Sporting FC alcanzó la final tras una serie muy pareja ante Puntarenas FC. Ambos equipos empataron 1-1 en los dos partidos, por lo que la clasificación tuvo que definirse desde el punto de penal. En esa instancia, el conjunto albinegro fue más efectivo y terminó imponiéndose 4-1 para asegurar su lugar en la final del Torneo de Copa.

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¿Qué pasa si Sporting y Saprissa empatan en la final de Copa?

Si el partido termina igualado en el tiempo reglamentario, el campeón no se definirá en una prórroga.

Al ser una final a juego único, Sporting FC y Saprissa irían de inmediato a la tanda de penales para decidir al ganador del Torneo de Copa 2025-2026.

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¿A qué hora y dónde se jugará la final de Copa entre Saprissa y Sporting?

El partido por el título del Torneo de Copa 2025-2026 se llevará a cabo este miércoles 15 de abril, a partir de las 7:00 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano, ubicado en Liberia.

Datos claves

  • La final del Torneo de Copa 2025-2026 se jugará el miércoles 15 de abril a las 7:00 p. m. en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia.
  • Si hay empate en los 90 minutos, no habrá tiempos extra, ya que el formato es a partido único.
  • El campeón se definirá directamente en penales entre Sporting FC y Saprissa.
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