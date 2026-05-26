Motagua ya tendría amarrado su primer fichaje y llegaría directamente desde Europa

El DT del Ciclón Azul confirmó que realizará cambios de cara a la siguiente temporada con el objetivo de pelear por todos los títulos.

El segundo semestre de 2026 para Motagua estará marcado por la intensidad de disputar la Supercopa, Liga Nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf, por lo que Javier López ya busca concretar sus primeros fichajes.

López confirmó que buscará enriquecer su cuerpo técnico con el objetivo de encarar el resto del año siendo protagonistas en cada uno de los torneos en los que está presente el Ciclón Azul.

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“Van a haber cambios en el cuerpo técnico; más que cambios, perfeccionar ese cuerpo técnico, enriquecer el cuerpo técnico”, dijo el estratega español a Deportes TVC.

Ante lo expuesto por el DT, Fútbol Centroamérica conoció que se trata de un nuevo asistente técnico que se sumaría a Motagua y cuya nacionalidad es española.

Se espera que el nuevo miembro del cuerpo técnico sea oficializado por el club en las próximas semanas previo al arranque de la pretemporada que dará inicio en tres semanas, según detalló Javier López.

Cabe señalar que en la actualidad, el cuerpo técnico de López está conformado por Junior Izaguirre y Adrián Barrios (Guatemala) como sus asistentes técnicos y de momento se desconoce si uno de ellos saldrá con la llegada del otro europeo.

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De esta forma, Motagua confirma sus intenciones de pelear por el torneo internacional en el que fue colocado en el grupo D junto a Municipal de Guatemala, Cartaginés de Costa Rica, Verdes de Belice y FAS de El Salvador.