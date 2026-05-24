¿Quién anotó el primer gol de Costa Rica en un Mundial?

Hace 40 años, una leyenda de Saprissa bordó su nombre con letras doradas en los libros de historia del fútbol costarricense al anotar el primer gol de la Selección Nacional en una Copa del Mundo organizada por la FIFA.

Para muchos aficionados, la historia de Costa Rica en los Mundiales comenzó a escribirse en Italia 1990. Sin embargo, la epopeya del equipo dirigido por Bora Milutinović, que en su debut a nivel mayor llegó hasta los octavos de final, donde cayó 1-4 ante Checoslovaquia, tiene un antecedente que debe ser recordado.

La primera cita mundialista en la que la Tricolor dijo presente fue juvenil: la Copa del Mundo Sub-16 de China 1985. Y si bien aquella presentación no tuvo un final feliz para el pueblo tico, sí estuvo marcada por el hito que consiguió Hernán Medford al anotar el primer gol del país en un certamen de selecciones de la FIFA.

Hernán Medford hizo el primer gol de Costa Rica en Mundiales

El 31 de julio de 1985, en el partido contra Arabia Saudita que abrió el Grupo C, Medford llenó de orgullos a las y los costarricenses al anotar un golazo desde fuera del área que significó la ventaja parcial al minuto 12. Sin embargo, los árabes se repusieron 13′ después y le terminaron remontando a la Sele.

A la derrota 1-4 a manos de los saudíes le siguió una caída 0-2 frente a Italia y un 0-3 ante Nigeria, que sellaron la eliminación del elenco centroamericano de China 85 en primera ronda. Y también, el inicio de una polémica insólita: el “Pelícano” jugó la competición teniendo 17 años, un mes y 51 días.

Una decisión antirreglamentaria de los federativos costarricenses, que alteraron su fecha de nacimiento cuando inscribieron al joven que terminó siendo uno de los emblemas de Deportivo Saprissa como jugador y como entrenador, ganando un total de nueve títulos.

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“Fue un problema del que ni yo sabía, tenía 16 años y nos cambiaron los pasaportes. Teníamos que haber nacido en agosto y nacimos en mayo. Éramos menores de edad, solo nos montaron en el avión y que jugáramos. Después de Italia 90 se castigó a Costa Rica por esos hechos, pero solo se perdieron los Panamericanos”, le aseguró Medford al periódico La Nación en 2007, recordando aquel episodio que llegó hasta los Tribunales de Justicia del país.

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Cinco años después, el “Pelícano” volvió a escribir otro capítulo glorioso con una memorable corrida que decantó en el gol del triunfo ante Suecia (2-1) y le permitió a la Tricolor avanzar como segunda de su grupo en Italia 90, por detrás de Brasil.

En síntesis

El primer gol de Costa Rica en la historia de los Mundiales de la FIFA lo anotó Hernán Medford en la Copa del Mundo Sub-16 de China 1985.

en la Copa del Mundo Sub-16 de China 1985. El golazo del “Pelícano” ocurrió el 31 de julio de 1985 ante Arabia Saudita, abriendo el marcador al minuto 12 en un partido que la Sele terminó perdiendo 1-4.

El hito estuvo marcado por una alteración en el pasaporte de Medford por parte de los federativos, ya que jugó el torneo con 17 años en lugar de 16.