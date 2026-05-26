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No estuvo con Alejandro Bran: la verdadera razón por la que Warren Madrigal fue apartado de la Selección de Costa Rica

Pese a que todos ubicaban a Warren Madrigal en el escándalo de Alejandro Bran, el centrocampista fue desconvocado por un motivo insólito.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Warren Madrigal quedó afuera de los amistosos.
© Fedefútbol.Warren Madrigal quedó afuera de los amistosos.

La interna de la Selección de Costa Rica volvió a sacudirse en las últimas horas con decisiones que generaron sorpresa incluso dentro del propio entorno del equipo. En plena preparación para los amistosos internacionales, el técnico Fernando Batista tomó una determinación tajante que dejó fuera de la concentración a dos futbolistas.

Uno de los focos estuvo puesto en Kenneth Vargas, cuyo caso rápidamente se vinculó con la polémica que rodea a Alejandro Bran. Según se conoció, el jugador deberá abandonar la Selección para resolver su situación con Liga Deportiva Alajuelense, tras el comunicado que lo separó del plantel.

Las versiones apuntan a que Vargas habría estado presente en el episodio que terminó con el vehículo de Bran baleado, lo que obligó a una reacción inmediata tanto del club como del cuerpo técnico de la Tricolor.

¿Por qué Warren Madrigal fue apartado de La Sele?

Sin embargo, el caso que realmente sorprendió fue el de Warren Madrigal. Según reveló Kevin Jiménez, el motivo de su apartamiento responde a una situación interna de disciplina que nada tiene que ver con lo ocurrido con Bran.

La explicación es tan insólita como contundente. El ex Saprissa fue separado de la concentración por haberse cambiado de habitación sin autorización, una conducta que Batista no tolera dentro de su grupo de trabajo.

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A Fernando Batista no le tiembla el puso al momento de dejar en claro desde su llegada que el orden y la disciplina son pilares fundamentales de su gestión, y este episodio refuerza esa postura.

Desde la Federación, según contó el periodista, recalcaron que la decisión en el caso de Madrigal no guarda ninguna relación con el escándalo que involucra a Bran, buscando evitar interpretaciones erróneas.

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La situación deja un mensaje claro puertas adentro. En la Selección no hay margen para desvíos, por mínimos que parezcan, y las reglas se cumplen sin excepciones.

Datos Claves

  • Kenneth Vargas abandonó la concentración para resolver su situación con Liga Deportiva Alajuelense.
  • Warren Madrigal fue separado por el cuerpo técnico al cambiarse de habitación sin autorización.
  • Fernando Batista ordenó ambas salidas previo a los amistosos internacionales de Costa Rica.
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