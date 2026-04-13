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Sienta a una figura clave: Hernán Medford confirma una decisión arriesgada en Saprissa para la final del Torneo de Copa

En medio de la conferencia de prensa previa al duelo por el título ante Sporting FC, el DT de Saprissa adelantó que uno de sus titulares inamovibles tendrá que ver el crucial partido desde el banquillo.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Hernán Medford adelanta una variante en el Monstruo.
© SaprissaHernán Medford adelanta una variante en el Monstruo.

Este lunes, Hernán Medford compareció en la conferencia de prensa previa a la final del Torneo de Copa del próximo miércoles 15 de abril, en la que su Deportivo Saprissa irá en busca del título ante Sporting FC en el césped del Estadio Edgardo Baltodano.

Ante los micrófonos, y de forma totalmente accidental, el entrenador del conjunto morado terminó confirmando que uno de los titulares indiscutidos en su esquema no será de la partida en este duelo por el campeonato.

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¿Quién es la figura que saldrá del XI habitual?

Se trata de Abraham Madriz, el joven guardameta de 21 años que se impuso en la feroz competencia por defender el marco del Monstruo tras el retiro de Esteban Alvarado.

Madriz dijo presente en los 15 partidos del Monstruo en lo que va del Clausura 2026, encajando 17 goles, pero en la final copera su lugar será ocupado por el también juvenil Isaac Alfaro, quien ya había tenido participación durante la ronda de semifinales.

Madriz irá al banco vs Sporting (Saprissa).

Madriz irá al banco vs Sporting (Saprissa).

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Medford intentaba esquivar las preguntas sobre su alineación titular cuando, sin darse cuenta, dio a entender que Madriz no saltaría a la cancha, y al percatarse de su propio error, desató las risas de todos los periodistas presentes en la sala de prensa.

“Cualquiera de los dos (Alfaro y Madriz) puede jugar. Los dos tienen la capacidad… bueno, ya le dije que no jugaba Madriz, qué bruto yo… qué bruto. Bueno, alguno de los dos va a jugar”, dijo el DT entre risas, resignado ante su metida de pata.

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El dilema de las rotaciones

Teniendo el Clásico Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense a la vuelta de la esquina (se jugará el domingo, a tan solo cuatro días de esta final), queda por verse si el cuerpo técnico de Saprissa decidirá realizar más modificaciones para cuidar las piernas de sus figuras.

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Sin embargo, Medford tampoco puede darse el lujo de descuidar el duelo ante Sporting, ya que el equipo arrastra la presión de romper una dolorosa sequía de más de un año y medio sin poder levantar un título oficial.

En síntesis

  • Abraham Madriz, titular inamovible en el Clausura 2026, irá al banquillo para cederle su lugar a Isaac Alfaro.
  • Hernán Medford reveló la suplencia de su arquero estelar por accidente durante la rueda de prensa.
  • Saprissa deberá equilibrar la búsqueda de un título que rompa su sequía de año y medio, con el desgaste de cara al vital Clásico del domingo.
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