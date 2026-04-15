“Lo di todo”: Fidel Escobar rompió el silencio tras las fuertes declaraciones de Thomas Christiansen sobre él

Fidel Escobar volvió a escena en el momento menos esperado y en el escenario más exigente. Después de semanas marcadas por la lesión en la espalda, la cirugía y la falta de ritmo, el defensor panameño reapareció nada menos que en una final y terminó siendo protagonista en la victoria de Saprissa sobre Sporting.

El contexto no era sencillo. Venía de jugar apenas diez minutos días antes ante Liberia y con el peso de las recientes declaraciones de Thomas Christiansen, quien había puesto en duda su lugar en la selección de Panamá por la falta de continuidad. El mensaje del técnico había sido claro y directo.

Pero el fútbol tiene esas respuestas que no se planifican. Escobar no solo volvió, sino que marcó el primer gol del triunfo 3-1, un impacto inmediato que cambió el relato de su presente. En tono paródico, pasó de estar fuera de la lista a meterse en la foto del título en cuestión de días.

¿Qué dijo Fidel Escobar tras el partido con Saprissa?

Tras el partido, el defensor aprovechó la transmisión de FUTV para expresar lo que significó este regreso. “Hoy lo di todo, me siento muy contento de haber ganado un título más con Saprissa”, dijo, dejando en claro que su prioridad estaba en el equipo y en cerrar el proceso de recuperación de la mejor manera.

Fidel Escobar volvió a anotar en su regreso como titular. (Foto: Saprissa)

El desgaste físico fue evidente. Después de tres meses casi sin actividad, completar los 90 minutos no era tarea sencilla. “Estaba ahogado, pero quería terminar el partido”, confesó, reflejando el esfuerzo que hizo para mantenerse en cancha hasta el final.

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La imagen fue clara. Un jugador que venía cuestionado, que no tenía asegurado su lugar y que decidió responder donde más importa. Porque mientras desde afuera se hablaba de ritmo y minutos, él eligió hablar con hechos.

ver también Saprissa campeón del Torneo de Copa: resumen y goles del triunfo 3-1 sobre Sporting

Escobar también se tomó un momento para agradecer. A su familia, a la afición y a su entorno más cercano, en un mensaje cargado de emoción tras un proceso complicado que parecía haberlo dejado al margen.

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Datos Claves

Fidel Escobar anotó el primer gol en la victoria de Saprissa 3-1 ante Sporting.

anotó el primer gol en la victoria de 3-1 ante Sporting. El defensor Fidel Escobar disputó los 90 minutos tras superar una cirugía de espalda.

disputó los tras superar una cirugía de espalda. El técnico Thomas Christiansen cuestionó la continuidad del jugador en la selección de Panamá.