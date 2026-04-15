Este miércoles 15 de abril, el Deportivo Saprissa volvió a consagrarse campeón del Torneo de Copa de Costa Rica. Después de haberlo conseguido por última vez en 2013, el Monstruo rompe una racha de 13 años sin títulos de Copa tras vencer a Sporting por 3-1.

En el Edgardo Baltodano Briceño, los dirigidos por Hernán Medford superaron de manera contundente a los de Andrés Carevic. El conjunto morado sufrió luego del descuento del cuadro albinegro, pero sobre el final liquidó el resultado y conquistó nuevamente el Torneo de Copa.

Además de volver a levantar este trofeo, el equipo tibaseño le pone fin a la sequía a nivel general de gritar campeón. La última vez que Saprissa dio la vuelta olímpica fue en el Clausura 2024 venciendo a Alajuelense en la final. Ya pasaron casi dos años de ese momento.

ver también Sporting 1-3 Saprissa: resumen y los goles de la consagración morada en el Torneo de Copa

Los premios que reparte Unafut al campeón del Torneo de Copa

En cuanto a los premios económicos que recibe el campeón, la Unafut es la que se encarga de de dividir el monto de acuerdo a la cantidad de público que asistió a las semifinales y la final única en la casa de Liberia.

Según la Unión de Clubes, el 10% de las taquillas netas recaudadas entre semifinales y final irá para los cuatro equipos que más lejos llegaron. De este porcentaje, el campeón se lleva la mitad, el subcampeón el 30% y entre los semifinalistas se reparten el 20% en partes iguales.

Aún se desconoce cuáles son los números exactos que ingresará Saprissa a sus arcas. Después de que baje la espuma, será momento para que la Unafut comunique la cantidad de aficionados que se acercaron a Liberia y cuánto le quedará a cada equipo.

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En resumen