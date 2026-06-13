¿Qué pasó con Yann Sommer? Por qué no ataja para Suiza vs. Qatar en el Mundial 2026

Yann Sommer no juega con Suiza ante Qatar y su lugar en el arco lo ocupa Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund y nuevo número uno de la Nati.

Yann Sommer no juega con Suiza ante Qatar por el Mundial 2026 porque ya no forma parte de la selección. El histórico arquero suizo se retiró del equipo nacional en agosto de 2024, después de la Eurocopa, y por eso no fue convocado para esta Copa del Mundo.

El veterano futbolista de 37 años decidió cerrar su etapa internacional después de más de una década como dueño del arco helvético. Su último partido con la selección fue ante Inglaterra, en los cuartos de final de la Euro 2024.

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Gregor Kobel, el sucesor de Sommer

Con su salida, Suiza abrió una nueva etapa bajo los tres palos. El elegido para ocupar ese lugar es Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund, quien pasó de ser alternativa a convertirse en el nuevo número uno de la selección. Ante Qatar, el entrenador Murat Yakin volvió a confiar en él como titular.

Kobel, de 1,96 metros de altura y 28 años, llega al Mundial 2026 como uno de los nombres fuertes del plantel suizo. Su rendimiento en Europa y su presente en Dortmund lo consolidaron como el reemplazante natural de Sommer, una figura muy difícil de sustituir por todo lo que representó para la selección durante años.

Gregor Kobel, del Borussia Dortmund, es el heredero de Sommer en Suiza (Getty Images).

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Así, la ausencia de Sommer ante Qatar no responde a una sorpresa de último momento, sino a un cambio generacional ya instalado en Suiza. El arco que durante años fue del ex Bayern Munich ahora pertenece a Kobel, quien tiene la responsabilidad de liderar una nueva etapa mundialista para la Nati.

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En síntesis