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Qué canción sonó en el gol de Breel Embolo para Suiza ante Qatar por el Mundial 2026

Breel Embolo convirtió de penal después de una jugada revisada por el VAR, luego de una infracción del arquero qatarí Mahmoud Abunada sobre Remo Freuler.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Suiza abrió su cuenta en el Mundial 2026.
© Getty.Suiza abrió su cuenta en el Mundial 2026.

Breel Embolo fue el encargado de poner en ventaja a Suiza ante Qatar por el Mundial 2026. El delantero convirtió de penal después de una jugada revisada por el VAR, luego de una infracción del arquero qatarí Mahmoud Abunada sobre Remo Freuler. Tras la revisión, el árbitro mantuvo la decisión y Embolo cambió la falta por gol.

Después del gol, en las gradas del San Francisco Bay Area Stadium sonó “Freed from Desire”, uno de los temas más reconocibles del fútbol moderno. La canción, interpretada por la artista italiana Gala, fue lanzada en 1996 y nació como un éxito eurodance antes de transformarse en un verdadero himno de cancha.

Embolo marcó el primer tanto de Suiza en la Copa del Mundo (Getty Images).

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Por qué “Freed from Desire” está tan ligada al fútbol

Su vínculo con el fútbol explotó especialmente en 2016, cuando los hinchas del Wigan adaptaron la melodía para el famoso cántico dedicado a su atacante Will Grigg. A partir de ahí, la canción se multiplicó en estadios europeos y fue adoptada por distintas hinchadas, selecciones y eventos deportivos.

En el caso de Suiza, en el Mundial de Qatar 2022 ya había elegido “Freed from Desire” como una de sus canciones de gol, al igual que otros seleccionados como Inglaterra y Polonia.

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Embolo celebró al ritmo de Gala (Getty Images).

Embolo celebró al ritmo de Gala (Getty Images).

Ficha de la canción

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  • Canción: “Freed from Desire”
  • Artista: Gala
  • Año de lanzamiento: 1996
  • Género: Eurodance / dance
  • Vínculo con el fútbol: se volvió popular como cántico de hinchadas y canción de gol en torneos internacionales.

En síntesis

  • Breel Embolo marcó de penal para Suiza ante Qatar en el Mundial 2026.
  • Tras el gol, sonó “Freed from Desire” en el estadio.
  • La canción de Gala es un clásico de los estadios y ya había sido usada por Suiza como música de gol en Qatar 2022.
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