Breel Embolo convirtió de penal después de una jugada revisada por el VAR, luego de una infracción del arquero qatarí Mahmoud Abunada sobre Remo Freuler.

Breel Embolo fue el encargado de poner en ventaja a Suiza ante Qatar por el Mundial 2026. El delantero convirtió de penal después de una jugada revisada por el VAR, luego de una infracción del arquero qatarí Mahmoud Abunada sobre Remo Freuler. Tras la revisión, el árbitro mantuvo la decisión y Embolo cambió la falta por gol.

Después del gol, en las gradas del San Francisco Bay Area Stadium sonó “Freed from Desire”, uno de los temas más reconocibles del fútbol moderno. La canción, interpretada por la artista italiana Gala, fue lanzada en 1996 y nació como un éxito eurodance antes de transformarse en un verdadero himno de cancha.

Embolo marcó el primer tanto de Suiza en la Copa del Mundo (Getty Images).

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Por qué “Freed from Desire” está tan ligada al fútbol

Su vínculo con el fútbol explotó especialmente en 2016, cuando los hinchas del Wigan adaptaron la melodía para el famoso cántico dedicado a su atacante Will Grigg. A partir de ahí, la canción se multiplicó en estadios europeos y fue adoptada por distintas hinchadas, selecciones y eventos deportivos.

En el caso de Suiza, en el Mundial de Qatar 2022 ya había elegido “Freed from Desire” como una de sus canciones de gol, al igual que otros seleccionados como Inglaterra y Polonia.

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Embolo celebró al ritmo de Gala (Getty Images).

Ficha de la canción

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Canción: “Freed from Desire”

“Freed from Desire” Artista: Gala

Gala Año de lanzamiento: 1996

1996 Género: Eurodance / dance

Eurodance / dance Vínculo con el fútbol: se volvió popular como cántico de hinchadas y canción de gol en torneos internacionales.

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En síntesis

Breel Embolo marcó de penal para Suiza ante Qatar en el Mundial 2026.

Tras el gol, sonó “Freed from Desire” en el estadio.

La canción de Gala es un clásico de los estadios y ya había sido usada por Suiza como música de gol en Qatar 2022.