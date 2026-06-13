Australianos y turcos juegan en Canadá su primer partido de este Mundial 2026. Aquí, todos los detalles.

Australia y Turquía debutan en el Mundial 2026 en un emocionante encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo D. Ambas seleccionesbuscan iniciar con el pie derecho en una zona altamente competitiva en la que también están Estados Unidos y Paraguay.

El telón de este esperado debut entre australianos y turcos se levanta en territorio canadiense, más precisamente en el BC Place de Vancouver.

ver también Calendario del Mundial 2026 para imprimir: descarga el fixture completo en PDF

Ficha técnica del estadio BC Place

El partido se juega en el espectacular BC Place de Vancouver. Inaugurado originalmente en 1983 como el primer estadio techado de Canadá, el recinto experimentó una profunda renovación en 2011, incorporando un imponente techo retráctil sostenido por cables. Hogar de los Vancouver Whitecaps de la MLS, es un ícono deportivo de la ciudad que cuenta con todas las comodidades de primer nivel exigidas por la FIFA.

Característica Detalle Nombre BC Place Ciudad Vancouver, Columbia Británica (Canadá) Capacidad Aproximadamente 54.500 espectadores Superficie Césped natural (adaptado para el torneo) Inauguración 1983 (remodelado en 2011)

Qué otros partidos se jugarán en este estadio

El BC Place será un epicentro futbolístico clave durante la Copa del Mundo, ya que la FIFA le asignó un total de siete encuentros a lo largo de la competencia.

Además del duelo inaugural entre australianos y turcos, los aficionados que asistan al estadio en Vancouver podrán presenciar los siguientes partidos de la fase de grupos, donde destacan dos presentaciones de la selección local:

Publicidad

Publicidad

Canadá vs. Qatar (jueves 18/6, Grupo B)

(jueves 18/6, Grupo B) Nueva Zelanda vs. Egipto (domingo 21, Grupo G)

(domingo 21, Grupo G) Suiza vs. Canadá (Miércoles 24, Grupo B)

(Miércoles 24, Grupo B) Nueva Zelanda vs. Bélgica (sábado 27, Grupo G

Superada la primera ronda, el estadio mantendrá su protagonismo albergando dos choques decisivos de eliminación directa:

Publicidad

Viernes 3 de julio: 16vos de final (1°B vs. 3° EFGIJ)

16vos de final (1°B vs. 3° EFGIJ) Martes 7 de julio: octavos de final

Publicidad

ver también Dónde ver EN VIVO Australia vs. Turquía por el Grupo D del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

A qué hora juegan Australia vs. Turquía por el Mundial 2026

El pitazo inicial será en los siguientes horarios para Centroamérica:

22:00 de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 23:00 de Panamá

Publicidad

Dónde ver EN VIVO Australia vs. Turquía

En Centroamérica, el partido se podrá ver por Disney+ mientras que también lo pasará Tigo Sports, que transmite todo el Mundial 2026 para la egión.