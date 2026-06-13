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¿Dónde y en qué estadio juegan Australia vs. Turquía por el Grupo D del Mundial 2026?

Australianos y turcos juegan en Canadá su primer partido de este Mundial 2026. Aquí, todos los detalles.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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El BC Place de Vancouver alberta Australia vs. Turquía.
© Getty ImagesEl BC Place de Vancouver alberta Australia vs. Turquía.

Australia y Turquía debutan en el Mundial 2026 en un emocionante encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo D. Ambas seleccionesbuscan iniciar con el pie derecho en una zona altamente competitiva en la que también están Estados Unidos y Paraguay.

El telón de este esperado debut entre australianos y turcos se levanta en territorio canadiense, más precisamente en el BC Place de Vancouver.

Calendario del Mundial 2026 para imprimir: descarga el fixture completo en PDF

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Ficha técnica del estadio BC Place

El partido se juega en el espectacular BC Place de Vancouver. Inaugurado originalmente en 1983 como el primer estadio techado de Canadá, el recinto experimentó una profunda renovación en 2011, incorporando un imponente techo retráctil sostenido por cables. Hogar de los Vancouver Whitecaps de la MLS, es un ícono deportivo de la ciudad que cuenta con todas las comodidades de primer nivel exigidas por la FIFA.

CaracterísticaDetalle
NombreBC Place
CiudadVancouver, Columbia Británica (Canadá)
CapacidadAproximadamente 54.500 espectadores
SuperficieCésped natural (adaptado para el torneo)
Inauguración1983 (remodelado en 2011)

Qué otros partidos se jugarán en este estadio

El BC Place será un epicentro futbolístico clave durante la Copa del Mundo, ya que la FIFA le asignó un total de siete encuentros a lo largo de la competencia.

Además del duelo inaugural entre australianos y turcos, los aficionados que asistan al estadio en Vancouver podrán presenciar los siguientes partidos de la fase de grupos, donde destacan dos presentaciones de la selección local:

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  • Canadá vs. Qatar (jueves 18/6, Grupo B)
  • Nueva Zelanda vs. Egipto (domingo 21, Grupo G)
  • Suiza vs. Canadá (Miércoles 24, Grupo B)
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica (sábado 27, Grupo G

Superada la primera ronda, el estadio mantendrá su protagonismo albergando dos choques decisivos de eliminación directa:

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  • Viernes 3 de julio: 16vos de final (1°B vs. 3° EFGIJ)
  • Martes 7 de julio: octavos de final
Dónde ver EN VIVO Australia vs. Turquía por el Grupo D del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

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A qué hora juegan Australia vs. Turquía por el Mundial 2026

El pitazo inicial será en los siguientes horarios para Centroamérica:

  • 22:00 de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica
  • 23:00 de Panamá
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Dónde ver EN VIVO Australia vs. Turquía

En Centroamérica, el partido se podrá ver por Disney+ mientras que también lo pasará Tigo Sports, que transmite todo el Mundial 2026 para la egión.

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