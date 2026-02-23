“Gracias, Saprissa”: a Geiner Segura lo vinieron a buscar de Nicaragua, tomó una decisión y Hernán Medford ya lo sabe

El triunfo de Deportivo Saprissa 2-1 sobre Alajuelense en el Clásico Nacional no solo confirmó la levantada del equipo desde la llegada de Hernán Medford, también puso en vitrina el trabajo silencioso de su cuerpo técnico. En medio del repunte morado, uno de los nombres que más reconocimiento ha recibido es el de Geiner Segura, encargado de la estructura defensiva.

Y justo cuando su labor empieza a rendir frutos visibles, apareció un interés desde el extranjero que podría provacar la salida de una figura importante para Medford. Según reveló Kevin Jiménez, el Managua FC de Nicaragua se interesó formalmente en Geiner Segura para asumir como entrenador principal.

Hubo contactos con su agente, Erick Collado, y se le trasladó una oferta concreta para que diera el salto. El movimiento no era menor: pasar de asistente a técnico principal en el extranjero representa un paso importante en cualquier carrera. La propuesta existió y fue real.

¿Qué publicó Geiner Segura ante esta información?

Sin embargo, la respuesta del propio Segura dejó claro dónde está hoy su prioridad. En medio de las versiones, el asistente técnico publicó un mensaje en sus redes sociales que disipó cualquier duda. “Gracias Saprissa por abrirme las puertas, a todos los que lo hicieron posible junta directiva, Erick Lonnis, y profe Hernán”, escribió, marcando el tono de su decisión.

El mensaje fue más allá de un simple agradecimiento protocolario. “Hoy y desde el 03 de febrero pasado soy parte del cuerpo técnico liderado por el DT Hernán Medford al cual admiro y respeto mucho, y que sabe que estoy comprometido totalmente con su trabajo y la institución”, agregó. La frase no deja espacio a interpretaciones: su compromiso está en Tibás y Medford lo sabe.

Segura también resaltó el valor del grupo de trabajo y del entorno institucional. Agradeció a sus compañeros de cuerpo técnico, a los jugadores, colaboradores, patrocinadores y a la afición. “Juntos todos los miembros del cuerpo técnico somos más fuertes”, señaló, en una declaración que refuerza la idea de proyecto colectivo en plena reconstrucción morada.

En un momento donde el equipo vuelve a ganar confianza y resultados, la estabilidad del cuerpo técnico es clave. La oferta desde Nicaragua pudo cambiar el rumbo, pero Geiner Segura eligió quedarse. El mensaje es claro: está a gusto en Saprissa y quiere continuar siendo parte del proceso. Después del clásico y con la levantada en marcha, en Tibás respiran tranquilos: Medford mantiene a una pieza clave en su estructura.