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Paraguay vs. Francia EN VIVO: ¡alineaciones confirmadas! Minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Franceses y paraguayos definen un lugar en los cuartos de final. Marruecos los espera.

Paraguay también está en el estadio de Filadelfia

La Selección de Paraguay también dice presente en el Lincoln Financial Field.

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Así fue la llegada de Francia al Lincoln Financial Field

Los jugadores franceses ya están en el estadio de Filadelfia.

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Las novedades en ambas selecciones

Por el lado de Paraguay, Gustavo Alfaro mete cambios con respecto al once que empató en los 120 minutos ante Alemania y ganó por penales. Vuelven Omar Alderete y Diego Gómez tras sus respectivas molestias y dejan la alineación José Canale y Damián Bobadilla. En tanto, resigna un centrodelantero (Gabriel Ávalos) para poner otro defensor (Gustavo Velázquez).

Francia, por su parte, no cuenta con Aurélien Tchouaméni por una molestia e ingresa Manu Koné en el centro del campo. Ese es el único cambio con respecto al equipo que venció a Suecia en 16avos de final.

Alineaciones confirmadas para Paraguay vs Francia

  • PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Miguel Almirón; y Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.
  • FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Kylian Mbappé quiere volver a ser máximo goleador del Mundial 2026

Con el gol ante Cabo Verde, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en soledad de esta Copa del Mundo con 7 goles. Kylian Mbappé quedó con 6 tantos, pero ahora tiene una buena oportunidad ante la selección de Paraguay.

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¿Dónde ver EN VIVO Paraguay vs Francia?

  • Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 18:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow Sports
  • Chile: 17:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 16:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
  • Colombia: 16:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium
  • España: 23:00 horas | DAZN España, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, La 2 Cat
  • Estados Unidos: 5:00 PM ET / 4:00 PM CT / 2:00 PM PT | FOX Network, FOX One, fuboTV, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

¿Cómo llegan Paraguay y Francia a estos octavos de final?

Paraguay supo sufrir para pasar la fase de grupos. Debutó con una dura derrota 4-1 ante Estados Unidos, luego le ganó 1-0 a Turquía y empató sin goles ante Australia. Luego, en 16avos de final, dio la sorpresa al eliminar a Alemania por penales (4-3) tras el empate 1-1 en los 120 minutos.

Francia, por su parte, tiene un andar perfecto en esta Copa del Mundo. Ganó todos sus partidos: 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega en fase de grupos. En 16avos de final, se deshizo de Suecia con un contundente 3-0 para llegar a esta instancia.

¡Bienvenidos a la cobertura de Paraguay vs Francia!

Se juega el segundo partido de octavos de final del Mundial 2026. Paraguay y Francia se enfrentan en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. En juego está un lugar en los cuartos de final.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Paraguay y Francia definen un lugar en los cuartos de final.
© Getty ImagesParaguay y Francia definen un lugar en los cuartos de final.

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y tendrá un antecedente especial: ambas selecciones ya se cruzaron en esta misma instancia en Francia 1998.

La Albirroja llega con un golpe anímico enorme después de eliminar a Alemania por penales, mientras que Les Bleus aterrizan con el impulso de una goleada 3-0 sobre Suecia. Será un cruce entre una selección guaraní que viene de dar uno de los golpes de la ronda anterior y un equipo galo que vuelve a aparecer como candidato.

A qué hora juegan y dónde ver Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 4:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales:

  • Costa Rica: FOX+.
  • Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: Tigo Sports Honduras.
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador.
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
  • Panamá: Tigo Sports Panamá.

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