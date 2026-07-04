Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y tendrá un antecedente especial: ambas selecciones ya se cruzaron en esta misma instancia en Francia 1998.
La Albirroja llega con un golpe anímico enorme después de eliminar a Alemania por penales, mientras que Les Bleus aterrizan con el impulso de una goleada 3-0 sobre Suecia. Será un cruce entre una selección guaraní que viene de dar uno de los golpes de la ronda anterior y un equipo galo que vuelve a aparecer como candidato.
A qué hora juegan y dónde ver Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 4:00 p. m.: Panamá.
El partido se podrá ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: FOX+.
- Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador.
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
- Panamá: Tigo Sports Panamá.