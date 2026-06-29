Intento de amaño en Costa Rica: figura histórica de Saprissa es inhabilitada por 15 años junto a otros dos futbolistas

Un emblema de Saprissa fue severamente castigado por la Comisión Disciplinarse tras confirmarse que intentó amañar un partido junto a dos ex compañeros en la Liga de Ascenso (Segunda División).

Este lunes 29 de junio, en medio del apasionante clima que genera el Mundial 2026, la Comisión Disciplinaria de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) dio a conocer una fuerte noticia que sacude al país: la sanción a tres futbolistas tras comprobar un intento de amaño en la Liga de Ascenso.

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La investigación, llevada a cabo por la Oficina de Integridad que lidera Carlos Ricardo Benavides, concluyó que los hechos sucedieron el 7 de abril de 2025, cuando tres jugadores que en ese entonces vestían la camiseta de San Carlos F. C. contactaron vía llamadas telefónicas y mensajes de texto a sus colegas de Deportivo Upala ofreciéndoles dinero para que se dejaran perder.

Según pudo conocer el periódico La Nación, las comunicaciones se dieron dos días antes del partido. Y uno de los involucrados es una figura importante en la historia moderna de Deportivo Saprissa: el ex delantero Hansell Aruz, ya retirado a sus 36 años.

Arauz, de hacer un gol clave para Saprissa a ser castigado por 15 años

La inhabilitación a Hansell Arauz aplica para cualquier actividad relacionada a la Fedefútbol por un período de 15 años. Su otrora compañero, Henry Cooper Bennett, recibió la misma pena, pero Fabián Rodríguez Esquivel fue sancionado por 35 años al estar envuelto en un segundo intento de amaño en Primera División.

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El hecho no se consumó finalmente. Aquel 7 de abril, Upala goleó 7-3 a los sancarleños. Sin embargo, le cortó la carrera a Cooper (36 años) y sobre todo a Esquivel (27). En el caso de Arauz, mancha una trayectoria marcada por la conquista de cuatro campeonatos nacionales con Saprissa entre 2014 y 2016.

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Su capítulo más especial con la camiseta morada, sin embargo, se escribió en la final de vuelta del Campeonato de Verano 2014. La noche lluviosa del 10 de mayo, el nacido en Golfito le anotó un gol de cabeza a Liga Deportiva Alajuelense que sirvió para destrabar el 0-0 de la ida, darle la 30 a la “S” y cortar una sequía de títulos que duró siete torneos cortos.

Arauz, junto a Yeltsin Tejeda, celebrando el gol que valió la 30 de Saprissa. (Foto: Rafael Pacheco Granados)

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Ese tanto de Arauz frenó a unos rojinegros que iban por el tricampeonato, y le permitió a Saprissa despegarse de su archirrival (también llegaba con 29 cetros en su haber), iniciando una era gloriosa a nivel nacional que tuvo su cierre en el Clausura 2024, con el trofeo número 40.

En resumen

La Fedefútbol inhabilitó por 15 años a Hansell Arauz y Henry Cooper, y por 35 años a Fabián Rodríguez, por intentar amañar un partido de la Liga de Ascenso en 2025.

y Henry Cooper, y por 35 años a Fabián Rodríguez, por intentar amañar un partido de la Liga de Ascenso en 2025. La histórica sanción golpea el legado de Arauz, quien anotó ante Alajuelense el gol que le permitió a Saprissa ganar la 30 en el Torneo de Verano 2014.

Pese a que los entonces jugadores de San Carlos F. C. ofrecieron dinero a Deportivo Upala, el soborno no se consumó y sus rivales terminaron ganando aquel encuentro por 7-3.