Liberia expulsado de la Liga Promérica: la única vía que le queda al equipo pampero tras el veredicto de Fedefútbol

El Comité de Licencias de la Fedefútbol dejó a Municipal Liberia sin licencia para la temporada 2026-2027 por incumplimientos administrativos y legales.

El Comité de Licencias de la Fedefútbol tomó una decisión que sacude a la Liga Promérica: Municipal Liberia no recibió la licencia de competición para la temporada 2026-2027 y, por lo tanto, queda fuera de la Primera División.

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Según explicó la Fedefútbol en un comunicado, el club guanacasteco incumplió criterios administrativos y legales contemplados en los artículos 56 y 59 del Reglamento de Concesión de Licencias.

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Esos puntos están vinculados con la estructura societaria, la información financiera, el registro de asociados y la identificación de las personas que ejercen el control real de la institución.

El trasfondo del caso Liberia

El pasado 18 de junio fue detenido Wilder Eusse Osorio, quien hasta ese momento era presidente de Municipal Liberia, luego de que las autoridades costarricenses recibieran una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos para que enfrente una acusación por narcotráfico en Texas.

De todos modos, la Fedefútbol aclaró que las observaciones al club no surgieron después de esa detención. Antes de ese episodio, el ente federativo ya había remitido dos prevenciones: una al club y otra a la empresa administradora encabezada por Eusse, debido a inconsistencias en la documentación financiera y legal presentada durante el proceso de licenciamiento.

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Tras la detención, Liberia modificó su estructura interna. Mario Mora, hasta entonces vicepresidente, asumió la presidencia de la asociación, mientras que Wilder Eusse fue removido del cargo. Además, Felipe Eusse, sobrino del ex jerarca, fue nombrado gerente general. El club es administrado por Horus FC SAD, grupo que tomó el control de la institución en 2020 y que sostiene que mantiene los derechos de administración hasta 2050.

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La última esperanza de los Coyotes

Ahora, la única posibilidad que tiene Liberia para intentar seguir en la Liga Promérica es apelar la resolución. Primero puede presentar una revocatoria ante el propio Comité de Licencias y, si esa instancia no prospera, acudir al Tribunal de Apelaciones de la FCRF. Por la vía estrictamente futbolística, ese sería el último camino disponible.

El equipo de la Ciudad Blanca venía de alcanzar semifinales en el Apertura 2025 y el Clausura 2026, trabaja en pretemporada bajo las órdenes de José Saturnino Cardozo y ya había anunciado fichajes como John Jairo Ruiz, Justing Cano, Rodiney Leal, Elián Morales y Jostin Daly.

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Si la decisión se mantiene, la Unafut deberá resolver un escenario complejo: el Apertura 2026 está previsto para iniciar el fin de semana del 25 de julio con 10 equipos, pero podría quedar condicionado por la salida del cuadro amarillo y negro.