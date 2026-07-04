Mientras Gustavo Alfaro cobra 2.5 millones en Paraguay, el salario que gana Deschamps en Francia

Francia y Paraguay se miden este sábado por los octavos de final del Mundial 2026 y comparamos los salarios de cada entrenador.

Este sábado, se abren los octavos de final del Mundial 2026 tras el cierre de los 16avos. En el segundo turno, Francia y Paraguay lucharán por la tarde en el estadio de Philadelphia por un lugar entre los mejores ocho del mundo.

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La Albirroja sueña con volver a dar un golpe en la fase de eliminación directa. Después de haber eliminado a Alemania por penales, Paraguay se enfrenta al poderío ofensivo de Francia, que lleva un camino perfecto tras acumular cuatro victorias seguidas.

En la previa, comparamos la diferencia salarial que existe entre los entrenadores, entre Gustavo Alfaro y Didier Deschamps. Dos técnicos que saben cómo transmitirles a sus jugadores lo que quieren ver en el campo de juego y con diferentes estilos.

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Cuánto gana Gustavo Alfaro como DT de Paraguay

Gustavo Alfaro, técnico argentino que dirigió a Costa Rica antes de asumir con Paraguay, percibe actualmente por su salario un monto cercano a los 2.5 millones de dólares. Este contrato es uno de los más altos que recibió a lo largo de su trayectoria como DT.

Cuánto recibe Didier Deschamps por ser el DT de Francia

Didier Deschamps, en cambio, no le saca una diferencia abismal a su colega, pero sí notoria en cuanto a lo que gana como técnico de Francia. Según informan los medios franceses, el sueldo del campeón del mundo en Rusia 2018 es de 4.1 millones de dólares.

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Este sábado, cada uno con sus armas buscará meterse entre los mejores ocho entrenadores de la Copa del Mundo. Desde las 3:00 p.m de Centroamérica y 4:00 p.m en Panamá se verán las caras en el Philadelphia Stadium.