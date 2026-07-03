Paraguay vs. Francia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles para ver el partido de Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y tendrá un antecedente especial: ambas selecciones ya se cruzaron en esta misma instancia en Francia 1998.

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La Albirroja llega con un golpe anímico enorme después de eliminar a Alemania por penales, mientras que Les Bleus aterrizan con el impulso de una goleada 3-0 sobre Suecia. Será un cruce entre una selección guaraní que viene de dar uno de los golpes de la ronda anterior y un equipo galo que vuelve a aparecer como candidato.

A qué hora juegan Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 5:00 p. m. en Filadelfia, 5:00 p. m. ET y 2:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Francia en Centroamérica

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá.

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Cómo llega Paraguay al partido contra Francia

Paraguay llega a los octavos de final después de una clasificación cargada de épica. El equipo de Gustavo Alfaro eliminó a Alemania tras empatar 1-1 en los 120 minutos y ganar 4-3 en la tanda de penales.

La Albirroja abrió el marcador a los 42 minutos con un gol de Julio Enciso, después de una asistencia de Matías Galarza. Alemania igualó a los 54’ y llevó la definición hasta los penales, donde Paraguay mostró carácter para dejar en el camino a una de las grandes potencias del torneo.

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La baja confirmada es Omar Alderete, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla. Su ausencia obliga a ajustar la última línea frente a un ataque francés que llega encendido. Paraguay tendrá cuatro días de descanso desde su último partido y Alfaro evalúa sostener una base similar a la del cruce anterior, con Diego Gómez como una de las variantes importantes en la mitad de la cancha.

Cómo llega Francia al partido contra Paraguay

Francia llega a esta llave con una de las mejores sensaciones del torneo. El equipo de Didier Deschamps viene de golear 3-0 a Suecia en los 16avos de final, en una actuación que volvió a mostrar todo su peso ofensivo.

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Kylian Mbappé fue la gran figura con un doblete, mientras que Bradley Barcola completó el resultado. Ousmane Dembélé asistió en el primer gol y Michael Olise participó directamente en los otros dos tantos, confirmando el gran momento de una ofensiva con muchas variantes.

El presente francés es contundente: suma cuatro victorias consecutivas en el Mundial y llega a los octavos con una dinámica muy positiva. Más allá de la jerarquía individual, el equipo encontró fluidez en ataque y llega con futbolistas determinantes en alto nivel.

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La única baja confirmada es Marcus Thuram, quien quedó fuera por una leve molestia en la pantorrilla. Francia tendrá tres días de descanso desde su último compromiso y buscará sostener la estructura que le dio resultado ante Suecia, con Mbappé como punta de lanza y Olise como uno de los jugadores más influyentes del torneo, con cinco asistencias.

Paraguay vs. Francia: el recuerdo de 1998 y una nueva oportunidad para la Albirroja

El cruce también tiene una carga histórica. Paraguay y Francia ya se enfrentaron en los octavos de final del Mundial 1998, en un partido cerrado que se resolvió en la prórroga a favor del equipo francés que luego se consagraría campeón.

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Aquel antecedente quedó marcado para la Albirroja, que ahora tendrá una nueva oportunidad en la misma instancia y ante el mismo rival. El contexto, sin embargo, es distinto: Paraguay llega impulsado por una eliminación directa ganada ante Alemania y con la confianza de haber competido bien bajo presión.

Francia, por su parte, vuelve a presentarse como favorita. Tiene más jerarquía individual, mejores números recientes y una ofensiva capaz de romper partidos en pocos minutos. Para Paraguay, el desafío será sostener el orden, reducir espacios y evitar que Mbappé y Dembélé puedan atacar con campo abierto.

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La clave puede estar en la resistencia inicial. Si Paraguay logra llevar el partido a un escenario largo y de bajo margen, puede hacer crecer sus opciones. Si Francia golpea temprano, el trámite puede inclinarse rápido hacia el conjunto de Deschamps.

Posibles alineaciones de Paraguay vs. Francia

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026.

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Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Andrés Cubas; Miguel Almirón, Matías Galarza, Diego Gómez, Julio Enciso; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

La ausencia de Omar Alderete obliga a sostener la zaga con Gustavo Gómez y José Canale. En la mitad de la cancha, Diego Gómez aparece como una de las novedades más importantes para darle recorrido, presencia física y llegada al equipo de Alfaro.

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Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Francia perfila una estructura con Mbappé como referencia ofensiva, acompañado por Dembélé, Olise y Barcola. Marcus Thuram es la única baja confirmada para este partido.

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Quién es el árbitro de Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

El árbitro designado para Paraguay vs. Francia será Ilgiz Tantashev, de Uzbekistán.

Árbitro principal: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).

Ilgiz Tantashev (Uzbekistán). Asistente 1: Andrey Tsapenko (Uzbekistán).

Andrey Tsapenko (Uzbekistán). Asistente 2: Timur Gaynulin (Uzbekistán).

Timur Gaynulin (Uzbekistán). Cuarto árbitro: Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim (Qatar).

Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim (Qatar). VAR: Juan Lara (Chile).

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Qué pasa si Paraguay y Francia empatan

Si Paraguay y Francia empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los cuartos de final se definirá por penales.