¿Por qué no juega Rayan Cherki en Francia vs. Paraguay por los octavos del Mundial 2026?

Rayan Cherki vuelve a comenzar desde el banco de la selección de Francia en el primer partido por los octavos de final del Mundial 2026.

Francia y Paraguay se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en Philadelphia Stadium, con un lugar en los cuartos de final en juego.

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Didier Deschamps presentó un once fuerte para intentar sostener el formidable momento ofensivo de Les Bleus, que llegan después de aplastar 3-0 a Suecia en la ronda anterior.

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En este marco, una de las ausencias que más llama la atención en la formación titular es la de Rayan Cherki, la estrella del Manchester City que llegó a la Copa del Mundo como uno de los nombres más pedidos por parte de los hinchas franceses.

Por qué no juega Rayan Cherki

Cherki no juega de titular porque Deschamps volvió a priorizar a Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé en ataque. Francia mantuvo ese bloque ofensivo para enfrentar a Paraguay, con Manu Koné y Adrien Rabiot como mediocampistas por detrás. El único cambio respecto al partido anterior fue obligado: Koné ingresó por Tchouaméni, quien quedó fuera por lesión.

Cherki no ha sido titular en ningún partido del Mundial 2026 (Getty Images).

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El volante creativo de 22 años aparece por detrás de Mbappé, Dembélé, Olise y Barcola dentro de la consideración del cuerpo técnico galo. Aunque Cherki participó en los cuatro partidos previos del Mundial, siempre comenzó desde el banco y apenas acumula 55 minutos en total antes del duelo ante Paraguay. En el cruce de 16avos ante Suecia, incluso, recién ingresó en el minuto 85, cuando Francia ya tenía el partido controlado.

¿Cortocircuito con Didier Deschamps?

Después del triunfo de Francia ante Suecia, circularon imágenes en las que Cherki pareció ignorar a Didier Deschamps, lo que abrió especulaciones sobre una posible tensión.

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Sin embargo,el medio Goal señaló que en el cuerpo técnico no lo tomaron como un desafío al entrenador, sino como una muestra de frustración personal por su poco protagonismo.

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Por eso, ante Paraguay, Cherki vuelve a quedar como una carta para el segundo tiempo. Francia espera un partido exigente, con un calor aplastante, desgaste y un rival que puede defender bajo durante largos tramos. En ese escenario, su creatividad podría ser útil si Deschamps necesita romper un bloque cerrado desde el banco.