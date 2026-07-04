¿Por qué no juega Antoine Griezmann en Francia vs. Paraguay por los octavos del Mundial 2026?

Antoine Griezmann no aparece en la formación de Francia ni en el banco de suplentes ante Paraguay. La explicación no está vinculada a una lesión ni a una suspensión.

Este sábado 4 de julio, la poderosa selección de Francia enfrenta a la Paraguay de Gustavo Alfaro en por el Mundial 2026, en un partido correspondiente a los octavos de final que se disputará en el MetLife Stadium, en East Rutherford.

Publicidad

El equipo de Didier Deschamps llega a esta instancia como uno de los grandes candidatos del torneo y con una formación ultraofensiva liderada por su goleador, Kylian Mbappé, a quien escoltan Michel Olise, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

ver también Si Paraguay le gana a Francia: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

Para los fanáticos del fútbol que no vienen siguiendo de cerca la actualidad de la selección gala, podría ser una sorpresa sintonizar el partido para ver que Antoine Griezmann no se encuentra dentro del campo de juego y tampoco está incluido en el banco de suplentes. El atacante fue durante más de una década una pieza fija de Francia, campeón del mundo Rusia 2018 y protagonista en el camino hasta la final de Qatar 2022.

Griezmann ha sido una de las grandes figuras de Francia a lo largo de la última década (Getty).

¿Por qué no juega Antoine Griezmann?

Griezmann ya no juega para la Selección de Francia porque se retiró del fútbol internacional. El delantero anunció su decisión el 30 de septiembre de 2024, casi dos años antes del Mundial 2026, y desde entonces no volvió a formar parte de las convocatorias de Deschamps.

Publicidad

Griezmann directamente no integra la lista de Francia para la Copa del Mundo, por lo que tampoco podía aparecer entre los suplentes en el cruce de 16avos. La renovación del plantel francés abrió espacio para futbolistas como Michael Olise, Barcola y Doué, mientras Mbappé asumió un rol todavía más central en el ataque.

El XI de Les Bleus para enfrentar a la Albirroja (Selección Francia).

Publicidad

El cierre de su etapa internacional llegó después de 137 partidos con Les Bleus. Griezmann marcó 44 goles, dio 33 asistencias y fue parte de una generación que ganó el Mundial 2018, la Nations League 2021 y llegó a otra final mundialista en 2022. Su último ciclo tuvo menos protagonismo que los anteriores, especialmente después de la Eurocopa 2024, donde Francia cayó en semifinales ante España.

ver también Paraguay vs. Francia EN VIVO: ¡alineaciones confirmadas! Minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

La selección francesa que enfrenta a los guaraníes muestra otro mapa ofensivo. Mbappé es el capitán y referencia principal, Dembélé llega como el vigente ganador del Balón de Oro, Olise es el máximo asistidor del torneo y Barcola fue elegido para acompañarlos desde el arranque.