¿Por qué no juega Désiré Doué en Francia vs. Paraguay por los 16avos del Mundial 2026?

Désiré Doué no aparece en el once inicial de Francia para enfrentar a Suecia por el Mundial 2026.

Este martes 30 de junio, Francia enfrenta a Suecia en su primer duelo eliminatorio del Mundial 2026, en un partido correspondiente a los octavos de final que se disputará en el estadio Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia, en medio de una abrumadora sensación térmica que supera los 40 grados celsius.

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Les Bleus llegan a esta instancia después de ganar el Grupo I con puntaje ideal y arrasar con Suecia en dieciseisavos con una producción ofensiva temible, la cual terminó de confirmarlos entre los principales candidatos al título.

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En el once inicial que eligió el experimentado Didier Deschamps para hacerle frente a los escandinavos, una de las decisiones que llamó la atención de los fanáticos galos fue la ausencia de Désiré Doué, que empezará en el banco de suplentes.

El joven extremo del PSG empieza el partido en el banco de suplentes (Getty).

¿Por qué no juega Désiré Doué?

Doué no juega desde el arranque por una decisión táctica de Didier Deschamps. El hábil futbolista no está lesionado ni suspendido, y su presencia en el banco confirma que está disponible para el partido ante Suecia.

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El técnico optó por Bradley Barcola para ocupar el sector izquierdo del ataque, completando la zona ofensiva con el tridente más temible del torneo: Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé. De todos modos, Doué tiene muchas chances de sumar minutos durante el complemento.

Bradley Barcola le ganó la pulseada a su compañero del PSG en el combinado galo (Selección de Francia).

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¿Cómo juega su reemplazante?

El reemplazante de Doué es Bradley Barcola, extremo de 23 años que también juega en el PSG. Nacido en Villeurbanne el 2 de septiembre de 2002, se formó en el Olympique de Lyon y llegó al Parque de los Príncipes en 2023. Es un atacante diestro y espigado, de 1,87 metros, acostumbrado a jugar por la izquierda, donde puede atacar hacia adentro o buscar línea de fondo.

Barcola es habitual suplente de Doué en el PSG (Getty).

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La titularidad de Barcola no deja a Doué fuera del plan francés. Más bien muestra la cantidad de variantes que tiene Deschamps en ataque: mientras el extremo elegido para el once ofrece velocidad, amplitud y llegada al área, Doué queda guardado como un revulsivo potencialmente letal para el segundo tiempo.