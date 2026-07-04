Si Paraguay le gana a Francia: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

La misión de Paraguay es dejar a Francia en el camino tal y como lo hizo con Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026.

Paraguay tiene otra cita gigante en el Mundial 2026. Después de eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final, la Albirroja enfrenta a Francia este sábado 4 de julio por los octavos, con la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del torneo.

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El panorama de la llave ya quedó resuelto del otro lado: Marruecos venció 3-0 a Canadá y avanzó a los cuartos de final. Por eso, si el equipo de Gustavo Alfaro da otro golpe y elimina a Les Bleus, su próximo rival será el seleccionado africano.

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Marruecos, el rival de Paraguay si elimina a Francia

Si Paraguay le gana a Francia, jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra Marruecos.

Los Leones del Atlas vienen de superar 3-0 a Canadá y ya esperan por el ganador de esta llave. Para la Albirroja, sería otro desafío de máxima exigencia después de dejar en el camino a Alemania y medirse con una de las grandes candidatas al título.

Marruecos no es una sorpresa pasajera. Fue semifinalista en Qatar 2022 y en este Mundial volvió a demostrar que puede competir en instancias decisivas. Si el equipo de Gustavo Alfaro avanza, se encontrará con un rival físico, ordenado y con muchos jugadores de experiencia internacional.

Cuándo jugaría Paraguay los cuartos de final del Mundial 2026

El cruce de cuartos de final entre Marruecos y el ganador de Paraguay vs. Francia se jugará el jueves 9 de julio de 2026.

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El partido está programado para las 2:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 3:00 p.m. de Panamá.

El ganador de esa llave se clasificará a las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría Paraguay si pasa a cuartos

Si Paraguay derrota a Francia, jugará los cuartos de final en el Gillette Stadium, en Boston.

Ese escenario recibirá el partido entre Marruecos y el vencedor de Paraguay vs. Francia, una llave que puede seguir alimentando la historia de la Albirroja en este Mundial.

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Paraguay, ante la chance de otro golpe histórico

El equipo de Gustavo Alfaro ya protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Alemania por penales. Aquella clasificación puso a Paraguay en el centro de la escena y le dio al plantel una confianza enorme para afrontar los octavos.

Ahora, el desafío es todavía más grande. Francia llega con figuras de talla mundial, encabezadas por Kylian Mbappé, y con el peso de una selección acostumbrada a jugar partidos decisivos.

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Para Paraguay, el camino exige otro partido perfecto: orden defensivo, intensidad, paciencia y eficacia en los momentos clave. La Albirroja sabe que no parte como favorita, pero también sabe que ya rompió un pronóstico pesado en este Mundial.

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Datos clave

Paraguay enfrenta a Francia este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

Si gana, jugará los cuartos de final contra Marruecos .

. Marruecos viene de vencer 3-0 a Canadá .

. El partido de cuartos se jugará el jueves 9 de julio de 2026 .

. La sede será el Gillette Stadium , en Boston.

, en Boston. El horario será a las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá.