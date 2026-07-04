Canadá 0-0 Marruecos EN VIVO: primer tiempo sin goles por ahora – minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Este sábado 4 de julio, se disputa el primer juego de los octavos de final del Mundial 2026. Canadá y Marruecos abren esta llave en el Houston Stadium desde las 11:00 a.m. en Centroamérica y 12:00 p.m. en Panamá.
La Hoja de Maple llega a esta instancia después de haber vencido con lo justo a Sudáfrica en el final del segundo tiempo. Será la primera vez de Canadá en un juego de octavos de final en una Copa del Mundo. Están viviendo un momento inédito.
Marruecos, por su parte, superó a Países Bajos por penales tras un 1-1 en los 120 minutos y quiere afirmar su etiqueta de favorito este sábado frente a los canadienses. El combinado africano marcha invicto en esta edición tras dos empates y dos victorias.
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Alineaciones confirmadas para Canadá vs. Marruecos
La alineación de Canadá
- Maxime Crépeau
- Alistair Johnston
- Luc De Fougerolles
- Moïse Bombito
- Niko Sigur
- Richie Laryea
- Tajon Buchanan
- Stephen Eustáquio
- Jonathan David
- Ali Ahmed
- Tani Oluwaseyi
La alineación de Marruecos
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Issa Diop
- Redouane Halhal
- Noussair Mazraoui
- Neil El Aynaoui
- Ayyoub Bouaddi
- Brahim Díaz
- Azzedine Ounahi
- Bilal El Khannouss
- Ismael Saibari
¿Por dónde ver el partido en Centroamérica?
- Costa Rica: FOX+.
- Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador.
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
- Panamá: Tigo Sports Panamá.