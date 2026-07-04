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Mundial 2026

Canadá 0-0 Marruecos EN VIVO: primer tiempo sin goles por ahora – minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del primer duelo de octavos del Mundial 2026 entre Canadá y Marruecos de este sábado 4 de julio.

29' ¡Llegó Marruecos!

Gran tapada del arquero canadiense tras un colocado remate de Rahimi al palo izquierdo.

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23' ¡Pausa de hidratación"

Canadá y Marruecos se van al cooling break en el Houston Stadium... por ahora 0-0 el marcador.

Malas noticias en Marruecos

Una lesión obliga a salir al delantero marroquí Ismael Saibari, quien es reemplazado por Soufiane Rahimi.

18' Otra vez Canadá

Cabezazo en el área de Johnston pero el intento es rechazado por la defensa marroquí. Los canadienses dominan las acciones en Houston.

¡Bono la figura!

Con dos tapadas, Bono es hasta ahora la figura del partido en Houston (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

Con dos tapadas, Bono es hasta ahora la figura del partido en Houston (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

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10' Otra vez Bono

Espectacular achique del arquero marroquíe ante la gran arremetida de Tanitoluwa Oluwaseyi quien con un toque queda en una posición inmejorable para definir dentro del área.

5' Lo tuvo Canadá

Una desatención defensiva le permite a Jonathan David recibir en solitario y rematar incómodo ante la salida de Bono. Primera llegada de los anfitriones.

1' ¡Comenzó el partido!

Canadá y Marruecos ya juegan por los octavos de final en el Houston Stadium. El ganador enfrentará al vencedor de Paraguay vs. Francia en cuartos de final.

¡Equipos a la cancha!

Bajo la música de Shakira, Canadá y Marruecos están formados en la cancha del Houston Stadium. En minutos comienza la entonación de los himnos patrios.

Qué pasa si Marruecos...

Si Marruecos gana, contra quién, cuándo y dónde jugará los 4tos de final del Mundial 2026

GUADALUPE, MEXICO - JUNE 29: Players of Morocco dash as Ismael Saibari #11 of Morocco scores the team&#039;s fifth and winning penalty during hte penalty shootout in the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Netherlands and Morocco at Monterrey Stadium on June 29, 2026 in Guadalupe, Mexico. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

GUADALUPE, MEXICO - JUNE 29: Players of Morocco dash as Ismael Saibari #11 of Morocco scores the team's fifth and winning penalty during hte penalty shootout in the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Netherlands and Morocco at Monterrey Stadium on June 29, 2026 in Guadalupe, Mexico. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

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Qué pasa si...

Qué pasa si Canadá gana, empata o pierde contra Marruecos en los octavos de final del Mundial 2026

Canadá enfrenta a Marruecos por un cupo en cuartos de final del Mundial 2026.

Canadá enfrenta a Marruecos por un cupo en cuartos de final del Mundial 2026.

¡Se viene...!

Los jugadores de ambas selecciones realizan el trabajo precompetitivo en el césped del Houston Stadium

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Marruecos

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Marruecos: TV y streaming

  • México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.
  • Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
  • Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
  • Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
  • Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
  • Perú: América TV, América TVGO DSports, DGO y Paramount+.
  • Paraguay: Unicanal, GEN y El Trece
  • España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Ambientazo en Houston

Los fanáticos comienzan a llegar al Houston Stadium para la primera llave de octavos de final del Mundial 2026 (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Los fanáticos comienzan a llegar al Houston Stadium para la primera llave de octavos de final del Mundial 2026 (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Formación de Marruecos

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¡Formación de Canadá!

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A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 horas.
  • Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas.
  • Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas.
  • España: 19:00 horas.

¡Arrancamos la previa de Canadá vs. Marruecos!

Bienvenidos amigas y amigos de Bolavip. Arrancamos la previa del primer choque de octavos de final entre  Canadá y Marruecos. Los norteamericanos y africanos se ven las caras en el NRG Stadium de Houston. El vencedor de la llave avanzará a cuartos de final y se enfrentará al vencedor entre Paraguay y Francia.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Se abre la jornada de los octavos de final.
© Getty ImagesSe abre la jornada de los octavos de final.

Este sábado 4 de julio, se disputa el primer juego de los octavos de final del Mundial 2026. Canadá y Marruecos abren esta llave en el Houston Stadium desde las 11:00 a.m. en Centroamérica y 12:00 p.m. en Panamá.

La Hoja de Maple llega a esta instancia después de haber vencido con lo justo a Sudáfrica en el final del segundo tiempo. Será la primera vez de Canadá en un juego de octavos de final en una Copa del Mundo. Están viviendo un momento inédito.

Marruecos, por su parte, superó a Países Bajos por penales tras un 1-1 en los 120 minutos y quiere afirmar su etiqueta de favorito este sábado frente a los canadienses. El combinado africano marcha invicto en esta edición tras dos empates y dos victorias.

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 4 de julio, a qué hora y dónde ver

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Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 4 de julio, a qué hora y dónde ver

Alineaciones confirmadas para Canadá vs. Marruecos

La alineación de Canadá

  • Maxime Crépeau
  • Alistair Johnston
  • Luc De Fougerolles
  • Moïse Bombito
  • Niko Sigur
  • Richie Laryea
  • Tajon Buchanan
  • Stephen Eustáquio
  • Jonathan David
  • Ali Ahmed
  • Tani Oluwaseyi

La alineación de Marruecos

  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Issa Diop
  • Redouane Halhal
  • Noussair Mazraoui
  • Neil El Aynaoui
  • Ayyoub Bouaddi
  • Brahim Díaz
  • Azzedine Ounahi
  • Bilal El Khannouss
  • Ismael Saibari

¿Por dónde ver el partido en Centroamérica?

  • Costa Rica: FOX+.
  • Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: Tigo Sports Honduras.
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador.
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
  • Panamá: Tigo Sports Panamá.

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