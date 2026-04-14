“Hablamos con el cuerpo técnico”: Erick Lonnis revela la medida urgente de Saprissa con Tomás Rodríguez tras el penal errado

Cuando Mariano Torres le cedió su penal ante el Municipal Liberia a Tomás Rodríguez, lo hizo con la esperanza de que el delantero panameño lo cambiara por gol para empezar a amigarse con la idea de anotar vistiendo el uniforme del Deportivo Saprissa.

Además, el gesto del capitán tibaseño también buscaba sumarle confianza al atacante en su carrera por recibir el ansiado llamado del técnico Thomas Christiansen para representar a la Selección de Panamá en el Mundial 2026.

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Sin embargo, todo se torció de la peor manera posible: la ejecución de Rodríguez se fue muy por arriba del horizontal, el Monstruo cayó como local ante los Coyotes y ahora el ex Sporting San Miguelito es uno de los jugadores más criticados por la impiadosa afición morada.

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Intervención de la directiva en una semana clave

En este marco de altísima tensión que precede a la final del Torneo de Copa y al Clásico Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense, Erick Lonnis confirmó que, desde su rol en el Comité Técnico, ya ha tomado medidas respecto a la falta de efectividad que aqueja al equipo.

“Después del partido hablamos con el cuerpo técnico y ya hoy lo vamos a analizar más a fondo tratando de encontrar soluciones para ser más eficientes de cara al arco rival. La eficiencia no está relacionada con la cantidad de llegadas aún. Somos el equipo más goleador, pero podríamos llevar más“, sentenció el ex portero en declaraciones para Radio Columbia.

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“A Tomás le está pasando factura la carrera por el Mundial”

Además, Lonnis abordó el caso específico del atacante canalero, quien en este Clausura 2026 registra 3 goles en 15 juegos disputados. “Con respecto a Tomás, para nadie es un secreto que es un buen jugador, está en una carrera para ser tomado en cuenta para el Mundial. Creo que eso le ha pasado un poco de factura en la parte de la calma que tiene que tener un goleador frente al arco”, analizó.

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Además, reconoció que las buenas intenciones del vestuario morado para ayudarlo a destaparse podrían estar generando un efecto secundario negativo. “Algunas jugadas se las ha creado él, también asistió bastante, pero yo creo que esa carrera por el Mundial y también la intención de los compañeros de que a él le vaya bien puede ser que nos esté jugando un poco en contra. Vamos a tratar eso también”, prometió el directivo.

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En síntesis

El Comité Técnico ya sostuvo reuniones con el cuerpo técnico para buscar soluciones urgentes a los problemas de definición antes de enfrentar a Alajuelense.

Erick Lonnis cree que la ansiedad de Tomás Rodríguez por ser convocado por Panamá le está quitando la tranquilidad necesaria para definir.

Lonnis admitió que el exceso de intención de sus compañeros por ayudarlo a marcar (como el penal cedido por Mariano) le está sumando una presión extra e innecesaria al delantero.