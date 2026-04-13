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“No hay más”: la insólita respuesta de Unafut a Saprissa tras su reclamo por la regla que podría beneficiar a Alajuelense

Luego de que en Saprissa pusieran el grito en el cielo, desde Unafut contestaron y la respuesta no le gusta nada a los morados.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Unafut le responde a Saprissa.
© Saprissa.Unafut le responde a Saprissa.

En Deportivo Saprissa hay temas que no se discuten en la cancha, pero que terminan pesando igual que un gol en contra. A días de disputar la final del Torneo de Copa y luego el Clásico Nacional ante Alajuelense, en Tibás apareció una preocupación que no tiene que ver con lo táctico ni con el rival, sino con el reglamento.

El problema es claro. Si un jugador morado es expulsado en la final de Copa, automáticamente se pierde el clásico del fin de semana. Una situación que en el club consideran desventajosa, ya que entienden que no todos los equipos están expuestos a ese mismo escenario en este tramo del torneo.

Desde adentro no ocultaron la incomodidad. Erick Lonnis fue directo al referirse al tema y, aunque reconoció que la regla está establecida, dejó entrever que no la comparte. “Es injusto, pero no es excusa. Son las reglas del juego y así es como está establecido”, afirmó.

La consulta llegó hasta UNAFUT, buscando una explicación que pudiera justificar la medida. Y la respuesta no hizo más que encender el debate debido a que ponen una excusa insólita para justifiarlo.

¿Qué dijo Unafut sobre que las rojas de la final del Torneo de Copa se cumplan en el Clausura 2026?

Porque es el último juego del Torneo de Copa, no hay más. Si alguien es expulsado, ya no hay más partidos para cumplir la sanción en Copa, por lo que debe hacerlo en el campeonato nacional”, explicó Allan Fernández, jefe de prensa del ente.

Al ser la última edición de esta competencia, la cual fue cancelada hace una semana, Unafut decidió que la sanción pase a la liga. No quieren que la sanción a una expulsión quede sin cumplirse debido a que no se vuelva a jugar este torneo.

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¿Qué sucederá on las amarillas?

Eso sí, el panorama cambia con las tarjetas amarillas. Jugadores como Mariano Torres, Kendall Waston y Ricardo Blanco acumulan cuatro, pero en ese caso la sanción se mantiene dentro del campeonato nacional, ya que es ahí donde se sumaron las amonestaciones.

Así, Saprissa llega a una de las semanas más importantes del semestre con una presión extra. No solo debe pensar en ganar, sino también en evitar cualquier situación que pueda condicionarlo para el clásico.

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