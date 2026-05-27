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Saprissa acelera por dos de los futbolistas más cotizados de Costa Rica y Erick Lonnis lo confirma: “Esperemos que se dé”

El gerente deportivo de Saprissa confirmó que ya están trabajando en los refuerzos de cara a la próxima temporada en la que también pelearán por la Copa Centroamericana.

José Rodas

Por José Rodas

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Erick Llonis adelantó que el Monstruo Morado tendrá dos fichajes de peso. Foto: Saprissa.
Erick Llonis adelantó que el Monstruo Morado tendrá dos fichajes de peso. Foto: Saprissa.

El Deportivo Saprissa no pierde más el tiempo y ya trabaja con la mirada puesta en dos refuerzos que ya están en estudio, según confirmó el propio Erick Llonis, miembro del comité deportivo del Monstruo Morado.

Llonis dijo en conferencia de prensa que de momento se reservará los nombres y las posiciones en las que juegan los futbolistas, esto para evitar subida de precio en el mercado.

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“No voy a decir las posiciones porque en el momento en que empecemos a mercados a sondear, suben el precio, y entonces es dispararnos en el pie. Tal vez yo sé que parece muy especulativo, pero es la realidad“, explicó Llonis.

El directivo añadió que en el mundo actual, los representantes utilizan captura de pantalla para terminar encareciendo las negociaciones, incluso antes de iniciar conversaciones formales con los jugadores.

Eso sí, Llonis adelantó que andan buscando futbolistas que le dé tenencia de balón y otro desequilibrante en el uno contra uno, sin brindar más detalles de los refuerzos que se podrían cerrar en las próximas semanas.

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“No es tan fácil, estamos en un mundo diferente y tenemos que ser muy precavidos. Ahora, dicho eso, sí, posiblemente dos jugadores estamos, los tenemos en estudio. Esperamos que se dé. No hemos terminado las evaluaciones, que eso es otra cosa también. Tenemos que evaluar muchos aspectos para tratar de disminuir el riesgo. Pero sí, todos andan buscando lo mismo, tenencia de la pelota y uno contra uno. Así que no le digo más”, cerró.

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El grupo de la Copa Centroamericana

El Saprissa más allá de tener el objetivo del campeonato nacional, también tiene la mirada puesta en la Copa Centroamericana de Concacaf, torneo en el que ya conoce cuáles serán sus rivales en fase de grupos.

El Monstruo Morado fue ubicado en el grupo C del torneo junto a Olimpia (Honduras), Mixco (Guatemala), Alianza (Panamá) y UMECIT (Panamá).

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