FAS sorprende al anunciar el fichaje de un entrenador de experiencia para lo que queda del Clausura 2026

El CD FAS continúa reforzando su estructura deportiva y este jueves anunció oficialmente la incorporación de Nelson Ancheta como nuevo scout del club en El Salvador, una decisión que apunta a fortalecer el trabajo de detección y desarrollo de talento joven dentro de la institución santaneca.

A través de sus canales oficiales, el conjunto tigrillo confirmó la llegada del experimentado entrenador salvadoreño, destacando su amplio conocimiento del fútbol nacional. “Presentamos al profesor Nelson Ancheta, quien se integra como nuestro scouting en El Salvador, aportando su experiencia para identificar y seguir a los futbolistas que puedan fortalecer al club”, expresó la entidad asociada en su comunicado.

Para Ancheta, este nombramiento representa una nueva etapa dentro del mismo club, ya que anteriormente tuvo dos roles importantes en la institución. El estratega ya había formado parte de FAS como entrenador del primer equipo y también como director técnico de la categoría de reserva, etapas en las que dejó su huella en la formación y conducción de jóvenes talentos.

La apuesta del equipo santaneco no se limita únicamente al territorio nacional. Semanas atrás, FAS también presentó a Miller Castillo como su scout en Estados Unidos, ampliando así su red de captación de futbolistas con raíces salvadoreñas que militan o se desarrollan en el exterior.

Castillo cuenta con una trayectoria de siete años dentro del fútbol mexicano, donde trabajó en instituciones como Deportivo Toluca, Lobos BUAP y Alebrijes de Oaxaca, experiencia que ahora pondrá al servicio del conjunto tigrillo en la búsqueda de talento salvadoreño en territorio estadounidense.

Con estas incorporaciones, FAS refuerza su proyecto institucional enfocado en la captación y formación de nuevas generaciones, una estrategia que busca nutrir tanto a sus divisiones inferiores como al primer equipo, apostando por el talento joven como base para el futuro deportivo del histórico club santaneco.