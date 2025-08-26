Es tendencia:
Ganó 16 títulos con Saprissa, decidió marcharse y ahora vuelve con Vladimir Quesada: Erick Lonnis confirma el regreso más esperado

Un refuerzo de calidad para el Deportivo Saprissa llega tras la confirmación por parte de Erick Lonnis. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Una de las figuras más emblemáticas en la historia reciente del Deportivo Saprissa, con un total de 16 títulos conquistados, vuelve a estar vinculada al primer equipo dirigido por Vladimir Quesada. Así lo dio a conocer Erick Lonnis como parte del Comité Deportivo.

Erick Lonnis confirma el regreso más esperado en Saprissa

Erick Lonnis informó que Christian Bolaños ha sido incorporado al área futbolística del primer equipo, con el objetivo de estar cerca de los jugadores y aportar desde su vasta experiencia.

Dicha decisión busca aprovechar el liderazgo y conocimiento de uno de los futbolistas más emblemáticos del país, quien ahora inicia una nueva etapa vinculada al desarrollo y acompañamiento dentro del camerino.

Mientras cumple con este rol, Bolaños también se encuentra en el proceso de obtener la licencia A de entrenador, lo que evidencia su interés por seguir ligado al fútbol desde la dirección técnica.

Christian Bolaños – Deportivo Saprissa
El regreso de Christian Bolaños al Saprissa, ahora desde un nuevo rol

Christian Bolaños, quien conquistó 16 títulos con Saprissa antes de retirarse como futbolista profesional, vuelve a reencontrarse con el club que marcó su carrera.

Tras colgar los botines, el histórico jugador se mantuvo vinculado a la institución coordinando procesos en las divisiones menores, y ahora regresa para asumir un rol más cercano al primer equipo bajo la gestión de Vladimir Quesada.

Su retorno, confirmado por Erick Lonnis, representa uno de los movimientos más esperados por la afición morada, que lo recuerda como un símbolo de entrega y jerarquía.

Christian Bolaños – Deportivo Saprissa
Los títulos de Christian Bolaños con Saprissa

La etapa de Christian Bolaños en el Deportivo Saprissa estuvo marcada por una gran cosecha de títulos, tanto a nivel nacional como internacional. Con los morados conquistó la Copa de Campeones de Concacaf 2005, además de la Liga Concacaf 2019-20, consagrándose en dos de las competencias más importantes de la región y dejando huella en la historia internacional del club.

En el ámbito local, Bolaños levantó múltiples trofeos con Saprissa: fue campeón en cuatro Clausuras y en tres torneos de Apertura, además de sumar la Supercopa de Costa Rica en dos ocasiones y la Recopa en 2023-24. Estos logros lo consolidaron como una de las figuras más laureadas del equipo, aportando talento, experiencia y liderazgo en cada una de esas conquistas.

