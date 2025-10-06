Erick Lonnis rompe el silencio sobre el jugador que Saprissa más necesita para ganar la 41: “Me interesa mucho”

Erick Lonnis rompió el silencio como miembro del Comité Deportivo del Saprissa y habló sobre uno de los futbolistas que considera clave para que Saprissa pueda conquistar su título número 41

Señaló que sigue de cerca su evolución y confía en que, si logra mantener el rendimiento mostrado en las últimas fechas, será determinante en la recta final del torneo.

¿Cuál es el jugador que más necesita Saprissa para ganar la 41 según Erick Lonnis?

Erick Lonnis destacó el momento de Orlando Sinclair y subrayó la importancia de que el delantero mantenga su nivel en los compromisos de mayor exigencia. El directivo del Saprissa señaló que confía en el potencial del atacante y espera que siga respondiendo con goles cuando el equipo más lo necesite.

Erick Lonnis – Directivo en el Deportivo Saprissa

“Me interesa mucho el caso de Orlando (Sinclair), esperando que pueda mostrar todo su potencial y que haga goles en partidos importantes, como lo sabe hacer”, destacó Lonnis para La Nación.

“Orlando no es 9 de nacimiento, él es más volante. Hasta donde tengo entendido y siguiendo su carrera en divisiones menores, él es más volante. Se ha ubicado de 9 y tiene ese biotipo, y la gente lo encasilla como 9. sus goles son más de venir de atrás“, sentenció Lonnis.

Orlando Sinclair – Deportivo Saprissa

Los últimos registros de Sinclair en Saprissa

Orlando Sinclair atraviesa un gran momento con el Deportivo Saprissa. En los últimos cuatro partidos del Torneo de Apertura 2025, el delantero suma cuatro goles y ha sido clave en la buena racha del equipo morado.

Marcó un doblete ante Guadalupe en la goleada 3-1, volvió a marcar frente a Herediano en el empate 3-3 y cerró su racha reciente con otro tanto decisivo en el triunfo 2-1 sobre Cartaginés.

Orlando Sinclair – Deportivo Saprissa

Además de los goles, Sinclair ha mantenido una participación constante en el once titular, completando 90 minutos en el duelo más reciente y mostrando una mejora notable en su ritmo y confianza.