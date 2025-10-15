A Vladimir Quesada le preguntaron por el golazo de Mariano Torres y lo terminó comparando con una leyenda de Saprissa

Deportivo Saprissa se marchó del Estadio Carlos Ugalde con un importante triunfo 2-0 sobre San Carlos bajo el brazo en el epílogo de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025.

No solo le permite seguir en la cima del campeonato, ahora con 23 puntos, y lejos de perseguidores directos como Liberia o Cartaginés. Si no que también le da un envión a días de enfrentar a otro de ellos, Liga Deportiva Alajuelense, en el Clásico Nacional.

Los responsables del gane morado fueron Ariel Rodríguez (80′) y Mariano Torres (85′), quien anotó un impresionante gol desde antes de mitad de cancha que dejó atónitos a los aficionados presentes en el reducto sancarleño.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre la anotación de Mariano Torres?

En la rueda de prensa postpartido, al entrenador de Saprissa, Vladimir Quesada, le pidieron un criterio acerca del golazo de Torres y su respuesta emanó saprissismo.

ver también Se calienta el clásico: Saprissa golpea Alajuelense donde más le duele con una sentencia confirmada por Unafut ante los ojos de toda Costa Rica

“Yo creo que describe lo que ha sido Mariano durante toda su estancia no solo en Saprissa sino en este país. Hay jugadores que pueden hacer esas cosas, que pueden oler esos momentos. Al frente o a la par teníamos a un ex jugador que también era capaz de hacer esas cosas: Walter Centeno. Son jugadores diferentes”, afirmó el estratega.

“No hay que extenderse mucho en palabras. Sus acciones dentro del terreno de juego lo confirman y con esa anotación nos recuerda que es un jugador muy diferente”, concluyó Quesada, quien se dio un afectuoso saludo con “Paté” antes del pitazo inicial.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Centeno, ganador de nueve títulos nacionales y tres internacionales con Saprissa, entre los que destaca la Copa de Campeones de la Concacaf del 2005, atraviesa un duro momento en San Carlos. Desde su llegada al banquillo, registra un triunfo y cinco derrotas consecutivas que tienen al club en el último lugar de la tabla, con 8 puntos.