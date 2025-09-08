Salió campeón con Alajuelense y le dice al Machillo Ramírez lo que más le duele al compararlo con Paté Centeno: “Eso no lo puede hacer”

Tras la derrota de su equipo frente a Pérez Zeledón por 2-1, se abrió una reflexión sobre el Machillo Ramírez que abrió el debate sobre si su propuesta táctica se ha quedado desactualizada o si, por el contrario, es el fútbol moderno el que ha cambiado demasiado.

Sobre este escenario, un campeón con la Liga Deportiva Alajuelense dejó claro este asunto y mencionó una situación que no le gustará demasiado al Machillo Ramírez ya que en la ecuación también entró una comparación con Paté Centeno.

ver también El dardo que Jafet Soto no vio venir: Machillo Ramírez suelta una denuncia contra Herediano tras la derrota de Alajuelense

¿Qué dijo Pablo Izaguirre sobre el Machillo Ramírez en Alajuelense?

El exjugador Pablo Izaguirre subrayó que la diferencia en el rendimiento de los equipos muchas veces pasa por la calidad de los futbolistas. Según su visión, no basta con que los entrenadores sean estudiosos o detallistas en lo táctico, sino que las características de los jugadores también juegan un papel clave.

Publicidad

Publicidad

Como ejemplo, Izaguirre mencionó a Walter Centeno, un entrenador que apuesta porque sus equipos jueguen con la pelota al piso, priorizando la circulación de pie a pie. Sin embargo, apuntó que en varias ocasiones sus planteles no cuentan con las cualidades necesarias para sostener ese estilo

Pablo Izaguirre – Liga Deportiva Alajuelense

Publicidad

“Está prohibido a nivel de institución, que un entrenador le eche la culpa a los jugadores, eso un técnico no lo puede hacer, entonces asumen la culpa, no obstante, y en las explicaciones razonan cosas así, para no cantar a jugador”, puntualizó Pablo Izaguirre

Publicidad

Machillo Ramírez – Alajuelense

Publicidad

Izaguirre reconoció que Ramírez ha sido un entrenador minucioso y estudioso, tanto del rival como de los jugadores y el entorno, pero dejó en claro que en el fútbol actual los técnicos cargan con una presión extra.