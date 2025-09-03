Paté Centeno todavía no debutó en San Carlos, pero ya pusieron en jaque su futuro: “Hay que tomar decisiones”

San Carlos tiene nuevo entrenador. Walter Centeno fue el elegido para ocupar el lugar que dejó vacante Geiner Segura, a quien la directiva echó a raíz de los irregulares resultados obtenidos en las primeras seis jornadas del Torneo Apertura 2025 y la eliminación del Torneo de Copa.

La derrota 1-0 frente a Pérez Zeledón del martes, con un autogol de Jonathan McDonald, sentenció el futuro de Segura. En un principio, se rumoreó que Luis Marín iba a regresar a la institución norteña, pero finalmente se terminaron decantando por “Paté”.

Paté Centeno regresa a los banquillos de la Primera División

Después de un fugaz paso por Municipal Desamparados en la Segunda B de Linafa, el proyecto que seguirá liderando pero ya no como entrenador, Centeno tendrá su revancha en la máxima categoría del fútbol tico: su último club fue Santos de Guápiles y tuvo que marcharse cuando la Fedefútbol le quitó la licencia para competir en Primera División.

Ahora, le espera una ardua tarea. San Carlos está anteúltimo en la tabla, igualado en 5 puntos con Guadalupe. Y el presidente, Luis Carlos Chacón, manifestó en Teletica Radio que no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones fuertes si el andar del equipo no mejora, como ya hizo con Geiner Segura.

“Lamentable (se lo cesó del cargo), porque no es lo que se quiere cuando se hace la inversión en un técnico. Al final, el fútbol es de resultados y no nos acompañaron”, dijo Chacón, dejándole, al pasar, las cosas claras a Centeno.

“El torneo es agresivo, no da tiempo para lo que queremos y nadie invierte para perder, pero ahora, con menos equipos, hay más posibilidades de descender y por eso hay que tomar las decisiones más acertadas en el tiempo más correcto”, sentenció el jerarca norteño.

Walter Centeno fue oficializado como el nuevo DT de San Carlos. (Foto: Toros del Norte)

Se viene el debut de Paté Centeno en San Carlos

El presidente de San Carlos confirmó también que Walter Centeno dirigió la práctica de este miércoles. Su primer reto llegará el próximo jueves 11 de septiembre, cuando le toque visitar al recién ascendido Guadalupe en el inicio de la segunda vuelta del Apertura 2025.