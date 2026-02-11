Es tendencia:
Concacaf

Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde contra América por Concachampions

Olimpia se juega en méxico la clasificación a la siguiente ronda de la Concachampions 2026, pero no la tiene fácil.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde contra América por Concachampions

Olimpia llega a la vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions con la serie abierta, pero sin margen: perdió 2-1 en la ida ante América en Tegucigalpa y ahora define en Ciudad de México.

Y acá hay una clave a tener en cuenta: en la Copa de Campeones de Concacaf 2026 el primer desempate, si el global termina igualado, es el gol de visitante.

Si Olimpia gana a América, ¿se clasifica?

Depende del resultado, porque América ya tiene dos goles de visitante por el 2-1 de la ida.

Olimpia clasifica en 90’ si…

  • Gana por 2 goles o más (ej: 0-2, 1-3, 2-4). En esos casos queda arriba en el global y listo.
  • Gana por 1 gol, pero haciendo 3 o más (ej: 2-3, 3-4, 4-5). Ahí el global puede quedar igualado, pero Olimpia pasaría por gol de visitante (porque sumaría más goles como visitante que América).

Olimpia NO clasifica (aunque gane) si…

  • Gana 0-1: el global queda 2-2, pero América avanza por gol de visitante (América tendría 2, Olimpia 1).
¿Cuándo hay tiempo extra?

Si Olimpia gana 2-1 habría tiempo extra: global 3-3 y goles de visitante 2-2. Si sigue igual, penales. En la prórroga no corre la regla del gol de visitante.

Si Olimpia empata con América, ¿qué pasa?

Si empata por cualquier resultado, el equipo de Eduardo Espinel queda eliminado, porque el global se mantiene a favor de América (mínimo 2-1).

Si Olimpia pierde con América, ¿qué pasa?

El León también queda eliminado, obviamente, porque las Águilas ampliarían la ventaja en el global.

Cuándo juegan y dónde ver América vs. Olimpia

El partido de vuelta de la Primera Ronda de Concachampions entre América y Olimpia se disputará este miércoles 11 de febrero, a las 7:00 p.m. (hora de Honduras), y será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos, se podrá ver a través de TUDN, Fox Sports y VIX Premium.

