Honduras

“Es un desconocido”: desde Olimpia impactan al América con la confesión que nadie esperaba en Concacaf

Eduardo Espinel dejó una confesión que pocos conocían en el América. El DT uruguayo lo dejó claro en conferencia de prensa.

José Rodas

Por José Rodas

América tiene un refuerzo que en Olimpia conocen muy bien.
América tiene un refuerzo que en Olimpia conocen muy bien.

Olimpia ha sorprendio al América hablando de uno de sus recientes refuerzos para el Clausura 2026. En México no esperaban sus palabras.

Eduardo Espinel, entrenador uruguayo, habló sobre la llegada de Thiago Espinosa al América, su rival en el duelo de la Primera Ronda de la Concachampions 2026.



Eduardo Espinel se da el creditó: “Yo lo debuté”

Espinel dirigió al nuevo refuerzo americanista durante la temporada 2023-24, cuando coincidieron en Racing de Montevideo.

“Espinoza lo hice debutar en Racing en 2024, si vine a América va a crecer haciendo un buen trabajo. Es un profesional extraordinario, un pibe con humildad”, comenzó diciendo.



Con respecto a sus característica, Espinel lo describió de la mejor forma y asegura que América se lleva un gran jugador.

“Lo usamos como carrilero en línea de cinco, extremo, con pegada muy buena al arco. Este fútbol mexicano y el América tiene las condiciones para que él crezca. Pronto será reconocido por ustedes. Hoy es un desconocido, pero ya sabrán más de él”.

Olimpia visita al América este miércoles por la vuelta de la primera ronda de la Concachampions. El León debe remontar ya que la ida perdió 1-2. El partido está programado para las 7:00 de la noche en el estadio Ciudad de los Deportes.

