Keylor Navas ya lo sabe: Pumas toma la postura menos pensada y pone en jaque el futuro del portero

Los Pumas de Keylor Navas quedaron eliminados de la Concachampions a pesar de haber superado en casa (1-0) a San Diego. Recordemos que en la ida el equipo de la MLS se había hecho fuerte en casa venciendo (4-1) a los de la Liga MX y en el global se terminaron imponiendo (4-2).

Sobre este escenario, Pumas no pudo ni siquiera pasar de la primera ronda de la Concachampions y el futuro de Keylor Navas en los Universitarios es incierto.

¿Cuál es la postura de Pumas sobre Keylor Navas?

De acuerdo con información compartida por FOX durante la transmisión del partido ante San Diego, expusieron que la directiva de Pumas todavía no ha iniciado conversaciones con Keylor Navas, ni con su círculo cercano para evaluar una posible renovación y su continuidad con el equipo universitario.

Hasta el momento, no existe un acercamiento formal por parte del club, situación que ha generado incertidumbre sobre el futuro del guardameta. Recordemos que Keylor Navas tiene contrato con Pumas hasta el 30/06/2026.

¿Qué piensa Keylor Navas sobre este panorama?

Este escenario habría tomado por sorpresa a Keylor Navas, ya que desde su entorno aseguran que él sí tiene disposición de permanecer con los Universitarios.

Sin embargo, ante la falta de interés mostrado por la directiva para sentarse a negociar, Navas estaría comenzando a considerar otras opciones y analizando posibles nuevos destinos para su carrera.

La afición universitaria confía en que desde el club actúen pronto para asegurar la permanencia de su principal referente, con el objetivo de que la experiencia y liderazgo de Navas sigan respaldando el arco felino.