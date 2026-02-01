El equipo de Europa que tiene los ojos puestos en Dereck Moncada por sus destacadas actuaciones en Colombia

A sus 18 años Dereck Moncada se convirtió en legionario luego de fichar por el Necaxa de México y siendo cedido al Internacional de Bogotá de la primera división de Colombia.

Moncada ya suma dos goles con el club sudamericano y sus participaciones lo colocan como uno de los grandes prospectos a brillar internacionalmente y como esperanza para la Selección de Honduras para los futuros proyectos mundialistas.

El fichaje de Moncada por el grupo Necaxa involucra directamente al grupo inversor que también es dueño del Wrexham AFC equipo de galés que juega en la segunda división de Inglaterra.

Esa conexión coloca a Dereck Moncada con la oportunidad de poder recalar al fútbol europeo si mantiene su nivel durante las próximas temporadas.

Dereck Moncada en uno de sus últimos encuentros con Olimpia.

Actualmente el Wrexham AFC, club que es propiedad del actor Ryan Reynolds, es sexto en la tabla de posiciones con 47 puntos, once menos que el primer lugar, pero con la pelea de llegar a la Premier League.

Dereck Moncada durante su paso con Olimpia logró anotar seis goles. En el club hondureño el costo de su ficha era de 75 mil euros, pero ahora su precio subió a 400 mil desde su llegada al Inter de Bogotá.

El habilidoso atacante destaca por su desborde, velocidad, potencia y gran pegada que ya ha demostrado en el fútbol colombiano.

