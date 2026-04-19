Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Alajuelense Sub-21 destrozó a Saprissa: los goles del aplastante 5-1 que deja a Roy Myers contra las cuerdas

En una nueva edición del Clásico Nacional de la categoría Sub-21, Liga Deportiva Alajuelense vapuleó 5-1 a Saprissa, dejando en evidencia la inmensa brecha futbolística que hoy separa a ambas canteras.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
LDA vapuleó a su acérrimo rival.
© FUTV.LDA vapuleó a su acérrimo rival.

Este domingo, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares fue el escenario de una verdadera pesadilla para el Deportivo Saprissa. En una nueva edición del Clásico Nacional de la categoría Sub-21, Liga Deportiva Alajuelense vapuleó 5-1 a su eterno rival, dejando en evidencia la inmensa brecha futbolística que hoy separa a ambas canteras.

El abultado marcador no hace más que agravar la profunda crisis del Monstruo en la Sub-21. Bajo las órdenes de Roy Myers —quien hoy en día es enormemente reprobado por un amplio sector de la afición—, el equipo ocupa el anteúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica antes del clásico Alajuelense vs. Saprissa

ver también

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica antes del clásico Alajuelense vs. Saprissa

Una campaña verdaderamente catastrófica e inaceptable para las aspiraciones y la historia de un club de la talla de Saprissa, que hoy demostró no tener respuestas ni futbolísticas ni anímicas.

Así fue la goleada de Alajuelense ante Saprissa

El partido se rompió rápido y la Liga aprovechó cada desatención de la zaga morada para liquidar la historia. Así fueron los goles del encuentro:

  • 6′ – Marcus Brown (1-0): El atacante rojinegro se encargó de abrir el marcador desde temprano con una soberbia ejecución desde el punto penal. Con una pausa durante la carrera y un salto previo que descolocó al arquero, abrió el pie izquierdo y la puso contra el palo.
Tweet placeholder
Publicidad
  • 16′ – Akenai Samuels (2-0): Apenas diez minutos más tarde, el dominio manudo se tradujo en el segundo tanto. Tras una gran construcción colectiva, Samuels apareció para empujarla al fondo de la red.
Tweet placeholder
Publicidad
  • 41′ – Sebastián Obando (2-1): Cuando parecía que se venía la noche, Saprissa encontró oxígeno justo antes del descanso gracias a un golazo de cabeza de Obando, mandando a los equipos al vestuario con una diferencia mínima.
Tweet placeholder
Publicidad
  • 51′ – Luis Rodríguez (3-1): El espejismo de la remontada morada duró poco. Apenas arrancado el segundo tiempo, Rodríguez apareció dentro del área para definir un gran centro rasante. Este fue el golpe que quebró el partido definitivamente.
Tweet placeholder
Publicidad
  • 82′ – Marcus Brown (4-1): Tras un grosero error en la salida de la zaga visitante, Brown no perdonó y sentenció el encuentro firmando su doblete personal.
Tweet placeholder
Publicidad
  • 90+2′ – Brayan Morales (5-1): La consumación de la humillación. Morales dejó en el camino al arquero morado con suma facilidad y definió con el arco vacío para poner el quinto en tiempo de reposición.
Tweet placeholder
Publicidad

Datos clave

  • El 5-1 refleja el dominio total de Alajuelense en su casa y subraya el pésimo momento de las divisiones formativas de la “S”.
  • Marcus Brown lideró la ofensiva manuda con un doblete, incluyendo un penal ejecutado con mucha jerarquía para abrir la cuenta.
  • Saprissa queda en el fondo de la tabla (anteúltimo lugar), elevando la presión sobre Roy Myers.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ídolo de Saprissa expone a los culpables de la crisis en ligas menores
Deportivo Saprissa

Ídolo de Saprissa expone a los culpables de la crisis en ligas menores

"Sé que suena muy cruel": Alonso Solís deja mal parado a Erick Lonnis
Deportivo Saprissa

"Sé que suena muy cruel": Alonso Solís deja mal parado a Erick Lonnis

Lonnis defiende a uno de los más criticados en Saprissa
Deportivo Saprissa

Lonnis defiende a uno de los más criticados en Saprissa

Fuera de Saprissa: los morados sentencian el futuro de un multicampeón
Deportivo Saprissa

Fuera de Saprissa: los morados sentencian el futuro de un multicampeón

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo