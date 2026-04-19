Alajuelense Sub-21 destrozó a Saprissa: los goles del aplastante 5-1 que deja a Roy Myers contra las cuerdas

Este domingo, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares fue el escenario de una verdadera pesadilla para el Deportivo Saprissa. En una nueva edición del Clásico Nacional de la categoría Sub-21, Liga Deportiva Alajuelense vapuleó 5-1 a su eterno rival, dejando en evidencia la inmensa brecha futbolística que hoy separa a ambas canteras.

El abultado marcador no hace más que agravar la profunda crisis del Monstruo en la Sub-21. Bajo las órdenes de Roy Myers —quien hoy en día es enormemente reprobado por un amplio sector de la afición—, el equipo ocupa el anteúltimo lugar de la tabla de posiciones.

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Una campaña verdaderamente catastrófica e inaceptable para las aspiraciones y la historia de un club de la talla de Saprissa, que hoy demostró no tener respuestas ni futbolísticas ni anímicas.

Así fue la goleada de Alajuelense ante Saprissa

El partido se rompió rápido y la Liga aprovechó cada desatención de la zaga morada para liquidar la historia. Así fueron los goles del encuentro:

6′ – Marcus Brown (1-0): El atacante rojinegro se encargó de abrir el marcador desde temprano con una soberbia ejecución desde el punto penal. Con una pausa durante la carrera y un salto previo que descolocó al arquero, abrió el pie izquierdo y la puso contra el palo.

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16′ – Akenai Samuels (2-0): Apenas diez minutos más tarde, el dominio manudo se tradujo en el segundo tanto. Tras una gran construcción colectiva, Samuels apareció para empujarla al fondo de la red.

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41′ – Sebastián Obando (2-1): Cuando parecía que se venía la noche, Saprissa encontró oxígeno justo antes del descanso gracias a un golazo de cabeza de Obando, mandando a los equipos al vestuario con una diferencia mínima.

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51′ – Luis Rodríguez (3-1): El espejismo de la remontada morada duró poco. Apenas arrancado el segundo tiempo, Rodríguez apareció dentro del área para definir un gran centro rasante. Este fue el golpe que quebró el partido definitivamente.

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82′ – Marcus Brown (4-1): Tras un grosero error en la salida de la zaga visitante, Brown no perdonó y sentenció el encuentro firmando su doblete personal.

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90+2′ – Brayan Morales (5-1): La consumación de la humillación. Morales dejó en el camino al arquero morado con suma facilidad y definió con el arco vacío para poner el quinto en tiempo de reposición.

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