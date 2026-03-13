“Cartaginés ha sido perjudicado”: Amarini Villatoro hace una tajante denuncia antes de enfrentar a Saprissa

Este domingo, el Club Sport Cartaginés recibirá al Deportivo Saprissa en el Fello Meza. Es el partido más atractivo de la jornada 12, especialmente por la posición que ocupan en la tabla y también porque se trata de un enfrentamiento entre dos equipos grandes.

Cartaginés tiene la obligación de proponer la iniciativa, ya que está por debajo de Saprissa en las posiciones del Clausura 2026. Si bien la diferencia es de un sólo punto, necesita ganar para escalar al segundo puesto que perdió hace algunas jornadas.

El que habló en la previa sobre este partido decisivo fue Amarini Villatoro, el técnico de los brumosos. El DT guatemalteco hizo referencia a lo que sucedió en el último encuentro ante Puntarenas en el que ganaron por 3-2. Se llevaron la victoria, pero eso no fue suficiente para que no mencione lo que pasó con el árbitro.

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Por este motivo, Villatoro pidió que este domingo ante Saprissa no lo perjudiquen: “Sólo espero que el árbitro y la gente del VAR no le pese el partido del domingo. Que tenga carácter y personalidad para pitar parejo y lo que es. No pido que se nos beneficie, pero que no nos perjudiquen. Que tomen mucha conciencia de lo que se está jugando, ya Cartaginés ha sido perjudicado“.

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Y agregó sobre lo que pasó el último juego: “Sigo insistiendo en ese primer gol hay una falta clara sobre Kevin Briceño. El VAR solo llamó para revisar la jugada del penal y no la jugada anterior. Hay jugadas en las áreas contrarias que no son revisadas. No quiero hacerme la víctima, pero por antecedentes el partido que viene espero que no seamos perjudicados“.

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¿Quién es el árbitro designado para el partido entre Cartaginés y Saprissa?

El elegido por la Comisión de Arbitraje como árbitro principal es Josué Ugalde. Estará junto a Félix Quesada (línea 1), Enmanuel Alvarado (línea 2) y Adrián Chinchilla (cuarto árbitro). En el VAR, Jesús Montero y Cristopher Ramírez (AVAR).

En resumen

Amarini Villatoro solicitó arbitraje imparcial y conciencia al VAR para el duelo del domingo.

solicitó arbitraje imparcial y conciencia al VAR para el duelo del domingo. Josué Ugalde fue designado árbitro principal para el partido en el estadio Fello Meza.

fue designado árbitro principal para el partido en el estadio Fello Meza. Cartaginés busca recuperar el segundo puesto del Clausura 2026 superando a Saprissa por puntos.