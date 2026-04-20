Fuera de Saprissa: los morados sentencian el futuro de un referente luego del Clásico con Alajuelense

Este domingo, horas antes de que Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense repartieran puntos en el Clásico Nacional que se disputó en el Estadio Alejandro Morera Soto, morados y manudos también se vieron las caras en las categorías juveniles. Y la historia allí fue totalmente opuesta a la paridad de la Primera División.
En el Centro de Alto Rendimiento (CAR) rojinegro, la U-21 de Saprissa se llevó una verdadera paliza al caer por 5-1 ante su eterno rival, un marcador escandaloso que dejó expuesta la profunda crisis de las bases tibaseñas.
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Los morados sentencian a un histórico del club
Tras conocerse el humillante resultado en Turrúcares, un sector inmenso de la afición del Monstruo emitió su veredicto: Roy Myers no debe seguir siendo el entrenador del Alto Rendimiento.
El histórico ex futbolista ya llevaba bastante tiempo en la mira de las gradas por los paupérrimos resultados de su equipo en la Liga U-Latina, donde arrastra una campaña que tiene a la “S” en la penúltima posición de la tabla.
En la plataforma X (ex Twitter), se multiplicaron los comentarios de aficionados morados embravecidos que le exigieron respuestas inmediatas a la cúpula del club.
Mensajes como “Presidente Roberto Artavia, lo de Myers es insostenible malos resultados en el primer equipo y menores, ya no más de esto”; “Alguien que le diga a Saprissa que Roy Myers no es entrenador. Hay que recordarles por qué????”; y “Artavia porfa ya fumigue al inoperante de Myers, hasta un sub 21 de Bahamas nos gana”, marcaron la pauta del descontento.
Erick Lonnis queda expuesto
La situación deportiva de la U-21 deja en una posición sumamente incómoda también al directivo Erick Lonnis. El ex guardameta fue el responsable de “perdonarle la vida” a Myers hace un tiempo, cuando llevaba a cabo su profunda limpieza en la estructura de divisiones menores del club.
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Aquella purga derivó en las sonadas salidas de los españoles Sergio Gila y Luis Tornadijo, mientras que se optó por sostener a Myers apelando a su historia en la institución. Ahora, la paliza recibida ante Alajuelense terminó de dejar en evidencia que el proyecto hace aguas.
En síntesis
- El 5-1 en la categoría U-21 no solo fue un golpe al orgullo, sino la confirmación de que la cantera morada atraviesa uno de sus peores momentos históricos.
- La afición en redes sociales dictó sentencia; consideran que el ciclo de Roy Myers está agotado y exigen al presidente Roberto Artavia medidas inmediatas.
- Lonnis quedó expuesto tras haber mantenido a Myers en su cargo durante la barrida de los directores españoles Gila y Tornadijo.