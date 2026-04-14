Sin lugar en La Sele: Fernando Batista le envía un fuerte mensaje a Alejandro Bran y Kenneth Vargas que resuena en Alajuelense

La Selección de Costa Rica empieza a tomar forma bajo el mando de Fernando Batista, pero no todos están invitados a este nuevo proceso. En un contexto donde el técnico busca marcar una línea clara, dos nombres que supieron estar en la órbita quedaron afuera y no por razones exclusivamente futbolísticas.

El caso de Alejandro Bran es el más evidente. El volante de Alajuelense quedó envuelto en un escándalo reciente que terminó afectando directamente su situación en el club y, por consecuencia, su lugar en la Sele. Aquella noche que generó ruido, sanciones internas y cuestionamientos fue suficiente para que Batista tomara nota.

Por su parte, Kenneth Vargas también atraviesa un momento complejo. El atacante fue apartado en su momento de la dinámica habitual de Alajuelense y, además, una lesión terminó de sacarlo del radar inmediato de la Tricolor. Dos contextos distintos, pero con un mismo resultado: ausencia en la convocatoria.

El mensaje de Fernando Batista

Batista no esquivó el tema de la indisciplina y fue directo en una entrevista con Tigo Sports. “Hay cosas que no se negocian. La disciplina para ser jugador de selección lo tenés que demostrar no solo en el campo, sino afuera”, lanzó, en un mensaje que no necesitó nombres propios para entender a quién iba dirigido.

Tweet placeholder

El técnico argentino fue más allá y dejó en claro que el comportamiento es parte fundamental de su proyecto. “No voy a negociar el comportamiento, los valores. Ellos saben que la conducta va a la par de jugar bien al fútbol”, agregó, marcando una línea que empieza a definir su gestión.

Publicidad

Publicidad

ver también Celebra Machillo Ramírez: el video que le confirma a Alajuelense una gran noticia para el Clásico Nacional con Saprissa

Las palabras resonaron fuerte en Alajuelense. No solo por los jugadores involucrados, sino porque el mensaje impacta directamente en el entorno del club, donde ambos nombres han estado en el centro de la escena en las últimas semanas.

Datos Claves

Fernando Batista excluyó a Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la convocatoria por indisciplina.

excluyó a y de la convocatoria por indisciplina. El volante Alejandro Bran perdió su lugar tras protagonizar un escándalo y sanciones internas.

perdió su lugar tras protagonizar un internas. El atacante Kenneth Vargas quedó fuera debido a su comportamiento y una reciente lesión.