“Se cae el negocio”: Alajuelense recibe la sentencia más temida sobre el futuro de Kenneth Vargas y Alejandro Bran

Para la profunda indignación de los aficionados manudos, la temporada de Liga Deportiva Alajuelense ya ha quedado marcada por más de un incidente de indisciplina extrafutbolístico que afectó directamente a jugadores del primer equipo.

El caso más resonante sigue siendo el que protagonizaron Alejandro Bran y Kenneth Vargas durante el mes de marzo, cuando una salida nocturna culminó con Bran envuelto en un altercado con la Fuerza Pública a altas horas de la madrugada. Este episodio derivó en la decisión del técnico Óscar “Machillo” Ramírez de apartar a ambos futbolistas del primer equipo por una semana.

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Ahora que estamos a las puertas de un nuevo mercado de fichajes, el medio Teletica se propuso responder una pregunta que muchos fanáticos y dirigentes rojinegros se han hecho en las últimas semanas: ¿puede un acto de indisciplina bajarle el precio a un futbolista?

¿Puede un acto de indisciplina bajarle el precio a un futbolista?

Para despejar la duda, el artículo consultó a tres agentes deportivos del fútbol nacional, quienes coincidieron en una dura realidad: el comportamiento fuera de la cancha es hoy en día tan importante como el talento.

José Luis Rodríguez, de Fútbol Consultants, explicó que los equipos en Europa revisan absolutamente todo antes de firmar un cheque: el círculo familiar, el manejo de las redes sociales y hasta el perfil de sus parejas. El ruido negativo o el simple hecho de salir por la puerta de atrás de un club genera alarmas inmediatas en los ojeadores.

Kenneth Vargas viene de superar una nueva polémica (LDA).

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La advertencia de Rodríguez sobre este tipo de comportamientos es lapidaria para el futuro de los jugadores envueltos en polémica: “Antes de rifársela con un jugador más comprobado pero que genera más ruido, prefieren otro tipo de jugador. No solo que se baja el precio, que al final es un factor, muchas veces el precio se ve lastimado, pero lo más importante es que se cae el negocio“.

Por su parte, Jonathan Dearte, de Dearte Sports, resumió el problema como una simple cuestión de oferta y demanda: si un jugador es indisciplinado, habrá menos clubes interesados, por lo que su valor bajará naturalmente.

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Jonathan Dearte, creador de Dearte Sports (Linkedin).

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“No solamente se baja el precio sino que en un posible contrato te ponen miles de cláusulas, miles de restricciones y al primer acto de indisciplina rescinden el contrato, en otros mercados no son tan permisivos como en Centroamérica”, detalló.

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Por su parte, Juan Vicente Carvajal señaló que un solo error aislado no debería arruinar un fichaje a menos que sea muy grave, pero un patrón de indisciplina sí tiene repercusiones fulminantes.

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“Hoy en día un altísimo porcentaje de los futbolistas creo que quieren las cosas de otra forma y no tienen muy claro qué se requiere para competir al más alto nivel, a veces dan el salto al fútbol internacional y muy pronto terminan regresando a Costa Rica y ya no vemos gente en Serie A, en Primera de Francia, en las cinco mejores ligas del mundo“, criticó el representante.

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En síntesis