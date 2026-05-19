Cuatro fichajes: los refuerzos que Ismael Rescalvo pidió para cambiarle la cara a Alajuelense

Con la cabeza puesta en dejar atrás del fracaso del Clausura 2026, Ismael Rescalvo ya sabe que puesto debe reforzar en Alajuelense.

El golpe del Clausura 2026 todavía pesa en Liga Deportiva Alajuelense, pero en el Morera Soto no hay tiempo para lamentos. La eliminación temprana y el título que terminó en manos de Club Sport Herediano obligaron a tomar decisiones rápidas, y la llegada de Ismael Rescalvo marca el inicio de una nueva etapa.

El mensaje interno es claro: hay que reinventar el equipo. Y para eso, el nuevo técnico no tardó en mover fichas. Apenas instalado en el cargo, ya empezó a delinear lo que considera indispensable para competir en serio en el próximo torneo.

¿Cuáles son los fichajes que pidió Ismael Rescalvo?

Según información revelada por Fox Sports, Ismael Rescalvo fue directo con la dirigencia y planteó sus necesidades sin rodeos. No pidió nombres, pidió perfiles. Y eso dice mucho de cómo quiere construir su equipo.

El plan incluye cuatro refuerzos puntuales que apuntan a corregir las principales falencias que mostró la Liga en el último semestre. El técnico solicitó la llegada de dos defensores centrales, una señal clara de que no quedó conforme con lo que encontró en esa línea. La idea es sumar jerarquía, orden y liderazgo para evitar los errores que terminaron costando caro.

Tweet placeholder

Pero la reestructuración no se queda atrás. En el mediocampo, Rescalvo quiere un jugador creativo, alguien capaz de asumir el control del juego y generar situaciones en momentos donde el equipo se quedó sin respuestas.

Publicidad

Publicidad

Además, pidió un extremo, un perfil que le permita darle profundidad, desequilibrio y variantes ofensivas a un equipo que por momentos se volvió predecible.

ver también Peligra uno de los fichajes más fuertes que Alajuelense quiere para este mercado: “Detenido”

No es una lista larga, pero sí muy específica. Cuatro fichajes que, en la visión del entrenador, pueden cambiarle la cara a Alajuelense y devolverle competitividad inmediata.

Publicidad

En la dirigencia entienden que esta vez no hay margen para fallar. La presión es máxima y el proyecto necesita resultados en el corto plazo. Por eso, el mercado que se viene será determinante. No se trata solo de fichar, sino de acertar en perfiles que encajen con la idea del nuevo cuerpo técnico.

Publicidad

Datos Claves

Ismael Rescalvo pidió dos defensores centrales, un mediocampista creativo y un extremo para Alajuelense.

pidió dos defensores centrales, un mediocampista creativo y un extremo para Alajuelense. Club Sport Herediano obtuvo el título del Clausura 2026 tras la eliminación de Alajuelense.

obtuvo el título del Clausura 2026 tras la eliminación de Alajuelense. Fox Sports reveló que el entrenador solicitó cuatro fichajes enfocados en perfiles, no nombres.