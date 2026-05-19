Sorpresa en Saprissa: la inesperada decisión con Erick Lonnis en plena reestructuración del club

Pensando en el recambio en Saprissa para la segunda parte del 2026, desde el club tomaron una postura que puede marcar el final de Erick Lonnis.

La derrota en la final del Clausura 2026 dejó secuelas profundas en Deportivo Saprissa, y la reestructuración ya comenzó a tomar forma puertas adentro. El golpe ante Club Sport Herediano no solo obligó a revisar lo futbolístico, sino también a mover piezas en los espacios donde se toman las decisiones más sensibles.

En ese contexto, surgió una información que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca la interna morada. Según reveló Josué Quesada, en el club ya comenzaron a ejecutar cambios estructurales que no estaban en el radar inmediato.

La señal más fuerte llegó tras la última reunión de Junta Directiva, donde se discutieron temas clave como el presupuesto y la planificación del próximo mercado de fichajes. Ahí se produjo una ausencia que no pasó desapercibida.

La dura decisión que tomaron con Lonnis

Erick Lonnis, quien preside el comité deportivo y es una figura habitual en este tipo de encuentros, quedó fuera de la reunión. Un detalle que, en un club como Saprissa, difícilmente sea casual.

La decisión llamó la atención por el peso que tiene Lonnis dentro de la estructura deportiva. Su participación en estas mesas de trabajo ha sido constante, especialmente cuando se trata de definir inversiones y movimientos de plantilla.

Publicidad

Publicidad

Por eso, su ausencia en un momento tan delicado encendió las alarmas y abrió interrogantes sobre el rol que tendrá en esta nueva etapa del club. En Tibás entienden que el momento exige decisiones fuertes. La pérdida del título no solo duele por lo deportivo, sino porque expone la necesidad de ajustar procesos que no están dando los resultados esperados.

ver también Salió de Saprissa, lo fichó River Plate y ahora su equipo le rescindirá el contrato: “Será agente libre”

La reestructuración, entonces, no apunta únicamente a los jugadores o al cuerpo técnico. También alcanza a quienes diseñan el proyecto desde los escritorios.

Publicidad

Por ahora, no hay una comunicación oficial que explique esta situación, pero el mensaje interno parece claro: nadie tiene su lugar asegurado en esta nueva etapa.

Publicidad

La figura de Lonnis, por su historia y peso institucional, siempre ha sido central en Saprissa. Por eso, cualquier movimiento que lo involucre genera un impacto inmediato.

Publicidad

Datos Claves