“Entré en frustración”: Jefferson Brenes se sincera y revela el duro momento que tanto lo golpeó en Saprissa

Jefferson Brenes se transformó en uno de los mejores jugadores del Deportivo Saprissa desde que asumió Hernán Medford. El 10 del Monstruo ganó protagonismo con el nuevo entrenador y logró despejar las críticas de los aficionados.

Sin embargo, antes de que Medford tome el cargo de DT, Brenes confesó que no la pasó para nada bien debido a que cargaba con mucha presión. Mucha de esta exigencia, según el futbolista morado, pasó por la comparación con Alonso Solís y lo que significa llevar su número.

Jefferson Brenes confiesa lo que más lo afectó en Saprissa

“Creo que las críticas más que todo iban por llevar el número, obviamente por el rendimiento, pero creo que era más que nada por llevar el número. Ya Solís tiene el número guindado ahí, es el ídolo aquí, la persona que siempre van a recordar. Los ojos también sé que están puestos en mí“, comentó Brenes.

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Por las críticas recibidas y los cuestionamientos de la afición, Jefferson confesó que no la pasó bien: “Yo entré en una etapa de frustración en un momento, porque no tenía mi mejor nivel, pero ¿cómo iba a tenerlo si no tenía minutos ni la confianza? La afición se metía conmigo, pero yo los entendía, pero es porque no tenía la oportunidad“.

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Para su bien y el de todo Saprissa, Jefferson Brenes dejó atrás estos complicados momentos que atravesó. Hoy, anotó uno de los mejores goles de la jornada contra Pérez Zeledón. Ya suma tres anotaciones en los últimos tres encuentros por el campeonato nacional.

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Desde que asumió Hernán Medford en el banquillo morado, Brenes acumuló más oportunidades. En los últimos cinco partidos fue titular, algo que no había pasado en este 2026. Además, su nivel le permitió volver a la Selección de Costa Rica tras no haber sido convocado en las Eliminatorias.

En resumen

Jefferson Brenes anotó ante Pérez Zeledón y suma tres goles en tres partidos consecutivos.

anotó ante Pérez Zeledón y suma en tres partidos consecutivos. El volante morado fue titular en cinco juegos seguidos desde la llegada de Medford.

seguidos desde la llegada de Medford. El nivel mostrado en Saprissa permitió el regreso de Brenes a la Selección de Costa Rica.