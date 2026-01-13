Olimpia recibe desde Costa Rica la provocación que impacta a toda Honduras: “Por debajo de Saprissa y Alajuelense”

Olimpia logró una nueva consagración en la Liga Nacional del Fútbol Profesional de Honduras. Lo hizo tras ganarle la final a Marathón por un marcador global de 3-2, con empate por 2-2 en la ida y triunfo 1-0 en la vuelta. Se sumó otra estrella.

El Viejo León quedó como uno de los seis campeones centroamericanos. Así dio por confirmada su participación en la ansiada Copa Centroamericana 2026. Toda la afición infló el pecho de felicidad al conocer la noticia. Buen inicio de camino.

Pese a esto, una dura provocación llegó para impactar a todos en Honduras. Las burlas sutiles se hicieron presentes para con el equipo. Según la visión de algunos especialistas, el equipo no sería tan exitoso si participase de la liga de Costa Rica.

ver también “Golpazo al Olimpia”: se confirma una de las peores noticias tras ganar la Copa 40 en Honduras

Olimpia recibió una dura provocación desde Costa Rica: “Por debajo de Saprissa”

Durante la edición 543 de Teléfono Rojo, el periodista Josué Quesada afirmó que el éxito de Olimpia no se repetiría en Costa Rica. Solamente en Honduras puede cumplir con dicha cantidad de títulos, según el propio análisis del reportero.

“Olimpia, en Costa Rica, no tendría más de 20 títulos. Incluso, estaría por debajo de Saprissa de la Liga y de Heredia“, sentenció Quesada. Esta reciente emisión colocó entre polémicas al Viejo León por los comentarios que se realizaron allí.

ver también “Traspaso definitivo”: en Honduras confirman la noticia que Alajuelense necesitaba para llevarse a Jorge Álvarez de Olimpia a Costa Rica

Al igual que Los Merengues, otras cinco instituciones tienen sellado su boleto a la Copa Centroamericana 2026: Antigua GFC de Guatemala, Luis Ángel Firpo de El Salvador, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Plaza Amador de Panamá y Diriangén de Nicaragua. Los demás cupos, por el momento, no fueron ocupados.

Publicidad