Refuerzo de selección: Comunicaciones sacude el mercado y ficha a una figura de Panamá que enfrentó al Fantasma Figueroa

Poco a poco, la dirigencia de Comunicaciones va cumpliendo los pedidos de su nuevo entrenador. Marco Antonio Figueroa manifestó que ocupa fichajes en la zona ofensiva para este Torneo Clausura 2026, en el que les urge alejarse del descenso, y el primero en cerrarse fue Gael Sandoval.

El delantero mexicano, de 30 años y discreto paso reciente por Alianza de El Salvador, arribará a Guatemala el miércoles y posiblemente ese día o el jueves firme contrato con los Cremas. Así lo informó el periodista Byron Oliva, revelando además que Sandoval no llegará solo.

Comunicaciones se refuerza con un seleccionado de Panamá

Para sorpresa de los aficionados, teniendo en cuenta que no era un nombre que se estuviera barajando en los diferentes medios, el segundo refuerzo extranjero de Comunicaciones es Jan Pol Morales, quien debutó este año en la Selección de Panamá y milita en CD Macará de la Serie A de Ecuador.

El “Fantasma” Figueroa pudo observar de cerca a Morales el pasado 11 de junio, cuando visitó el Estadio Rommel Fernández todavía como técnico de Nicaragua y cayó 3-0 ante los panameños en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ese día, el ariete jugó como volante y salió a los 27 minutos por lesión.

Sin embargo, su posición natural es de extremo por izquierda. Aunque puede desempeñarse por la banda derecha o como interior. En 2025 disputó 36 partidos en Macará, aportando 3 goles y 3 asistencias en 2.184 minutos. Llegó a ser capitán incluso del combinado ecuatoriano y un habitual titular en su once inicial.

Morales estaba hace tiempo en el radar de Panamá, siendo contactado por Thomas Christiansen antes de la Copa América. Pero también lo quería Ecuador: si bien nació en tierras canaleras, sus padres son ecuatorianos y se crio en el país sudamericano desde los 2 años. Ahora, tiene 27 y decidió cambiar de aires, retornando a Centroamérica.

Janpol Morales registra 5 juegos con Panamá entre amistosos, Copa Oro y Eliminatorias. (Foto: FEPAFUT)

“Me gusta el perfil de jugador, esa forma de encarar al contrario, buscar el uno contra uno. En algunas situaciones nos falta ese estilo, ese carácter, y es un complemento más a nuestra forma de ver el fútbol, de cómo queremos jugar. Encima es un jugador polivalente, que puede jugar en más posiciones”, afirmó Christiansen al ser consultado meses atrás por cómo juega el ahora nuevo refuerzo de Comunicaciones para el 2026.