La FIFA interviene: Fesfut toma una decisión que impacta de lleno en El Salvador

El Salvador se vio entreverado en medio de un drama impensado para el fútbol de su máxima categoría. Por eso mismo, la FESFUT tomó una decisión más que importante. Solamente de esa manera podrá continuar la actividad profesional.

FAS se encontraba en medio de un litigio con el entrenador Agustín Castillo, al que le adeudaban parte de su contrato. Luego de un reclamo legal, FIFA llamó a las partes a un arreglo para poder activar el plano deportivo. No es definitivo.

El Salvador en vilo: la acción apresurada de FESFUT ante la intervención de la FIFA

Según trascendió a través de El Gráfico, la FESFUT autorizó de forma provisional la inscripción del FAS para disputar el Torneo Clausura 2026. Esto se logró luego de cumplir los requisitos federativos. La disputa causó temblores en El Salvador.

La resolución emitida deja en claro que la inscripción no es definitiva, sino que la misma queda sujeta al fallo de la FIFA por el litigio laboral que la institución tiene con el exentrenador Agustín “Chochera” Castillo. El caso será clave para el club.

FAS vs. Chochera Castillo: el dilema que perjudicó a FESFUT ante la FIFA

Actualmente, Castillo es director técnico de CD Platense. Tuvo cuatro pasos por Los Tigrillos. El último de ellos fue entre agosto del 2024 y febrero del 2025, con un promedio de 1.30 puntos por los 27 encuentros oficiales que le tocó dirigir.

Según la palabra de Chochera, en coincidencia con lo dictaminado por la justicia, FAS no quería pagarle al entrenador el dinero que decía el contrato. Por presión de la FIFA, sin pedir la apelación, llevan dos meses en incumplimiento de pago.

