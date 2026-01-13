Es tendencia:
Erick Lonnis necesitó sólo dos palabras para decirle a Jeaustin Campos lo que todos en Saprissa piensan de él

Erick Lonnis habló sobre la posibilidad del regreso de Jeaustin Campos a Saprissa y estas fueron sus palabras.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Las declaraciones de Erick Lonnis volvieron a sacudir el entorno morado, luego de que el gerente deportivo del Deportivo Saprissa resumiera en apenas dos palabras su postura sobre Jeaustin Campos.

Con un mensaje directo y cargado de significado, Erick Lonnis dejó entrever el sentir que existe dentro del Saprissa respecto a la figura del entrenador.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre Jeaustin Campos?

Erick Lonnis resumió su postura sobre un posible regreso de Jeaustin Campos a Saprissa utilizando únicamente dos palabras que lo dicen todo: “es complicado”. Haciendo referencia a lo que tiene que tener una persona si quiere ser parte de la institución morada.

Señaló que no se trata de condiciones externas, sino de la coherencia en la forma de actuar y convivir dentro del club, y advirtió que, cuando ese alineamiento no existe, el escenario se vuelve difícil. Evidentemente, Jeaustin Campos sí forma parte de la historia del Saprissa siendo el DT más ganador en la historia del club.

“Cuando una persona comparte los valores, respeta los valores de la institución, de las personas que trabajamos en esta institución sea el color de piel que sea es bienvenida, si no es así, está complicado” Erick Lonnis sobre un posible regreso de Jeaustin Campos.

¿Cuál es la situación actual de Jeaustin Campos?

Jeaustin Campos trabaja como director técnico del Real España, donde tiene contrato vigente. También hay que decir que Vladimir Quesada fue ratificado por el Comité Deportivo, por lo que todavía no hará realidad esta vuelta del entrenador nacional.

