“Bienvenido”: Alajuelense confirma el fichaje que más pidió Machillo Ramírez para el Clausura 2026

Después de varios rumores e idas y vueltas, Alajuelense hace oficial el arribo de un atacante con un pasado glorioso en México.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez obtuvo al delantero que tanto quería.
La Liga Deportiva Alajuelense sigue moviendo el mercado de fichajes con la mira puesta en mantener su dominio deportivo. Tras cerrar un 2025 histórico, en el que se proclamó Campeón Nacional y de Centroamérica, el club rojinegro dejó claro que no se conforma y busca reforzar su planilla con nombres de peso para el Clausura 2026.

Desde hace semanas, una de las principales solicitudes de Óscar Ramírez era reforzar el frente de ataque con un futbolista de experiencia internacional, capaz de competir de inmediato y aportar jerarquía en partidos decisivos. Ese pedido finalmente fue atendido por la dirigencia manuda.

¿Quién es el nuevo fichaje de Alajuelense?

Este jueves, Alajuelense hizo oficial la llegada del delantero mexicano Ángel Zaldívar, un fichaje que venía sonando con fuerza y que ahora ya es una realidad. El atacante llega procedente del FC Juárez de la Liga MX, donde en el último Apertura 2025 disputó 21 partidos, anotó dos goles y dio una asistencia.

Zaldívar, con recorrido en el fútbol mexicano, arriba al país para convertirse en una de las cartas ofensivas del campeón, en un torneo donde la exigencia será máxima y todos los rivales buscarán destronar a la Liga.

Ángel Zaldívar es nuevo jugador de Alajuelense. (Foto: LDA)

El club anunció el fichaje a través de un mensaje oficial que no tardó en generar reacción entre la afición rojinegra: “LDA informa que el delantero mexicano Ángel Zaldívar es nuevo futbolista del club. El atacante firmó por un año y seis meses con la institución. ¡Bienvenido al Campeón Nacional y de Centroamérica, Ángel!”.

Con esta incorporación, Alajuelense confirma que el mercado no ha terminado y que el objetivo para el 2026 es claro: seguir ganando, ahora con un refuerzo que el cuerpo técnico consideraba prioritario.

