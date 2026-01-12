“Han preguntado”: Adalberto Carrasquilla recibe el interés desde Brasil que podría sacarlo de Pumas antes del Mundial 2026

Adalberto Carrasquilla inició el año con el pie derecho. Este domingo, anotó el gol que abrió el marcador en el empate 1-1 de Pumas con Querétaro por la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de México, dejando buenas sensaciones entre los aficionados del equipo universitario.

Sin embargo, como viene siendo costumbre en los últimos mercados de fichajes, su nombre empieza a sonar en diferentes latitudes. Recientemente, se vinculó al volante panameño con otro equipo de la Liga MX: Xolos de Tijuana. Y ahora, al parecer, lo habrían sondeado desde Sudamérica.

Desde Brasil preguntaron por Carrasquilla

En la emisión de este lunes del programa A La Candela (RPC), el periodista Álvaro Martínez reveló: “Ayer conversaba con personas allegadas a Adalberto y no me descartaban el interés de equipos de Brasil. Lo que pasa es que se ve difícil que él salga de Pumas en este momento, pero sí hay equipos brasileños que han preguntado y tienen el dinero para llevarse a Carrasquilla“.

El interés por el ex Houston Dynamo desde el Brasileirao —donde milita su compatriota Kadir Barría— no es nuevo. En el pasado, sonó nada más y nada menos que en uno de los gigantes del país, Palmeiras. Por lo que un traspaso a la liga más competitiva del continente sería un bombazo teniendo en cuenta, además, que el futbolista de 28 años afronta meses clave antes de jugar el Mundial 2026 con Panamá.

Aunque esa chance en particular parece haberse apagado: “A mí me dicen que, en su momento, a Carrasquilla lo veían como el sustituto de Richard Ríos, que está hoy en Benfica. El interés de Palmeiras fue grande, querían a Carrasquilla como (el nuevo) Ríos, pero al final no se concretó”, añadió el reportero José Ángel Rodríguez.

Veremos si a Carrasquilla se le abre ese mercado después de la Copa del Mundo. Pumas, por su parte, no está dispuesto a soltarlo: es su gran apuesta, recibirá dinero de la FIFA si el canalero disputa la cita máxima (10 mil dólares solo por disputar la fase de grupos) y tiene contrato hasta diciembre de 2028.